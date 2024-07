Le dollar s'est maintenu autour de ses plus bas niveaux en cinq semaines mardi, alors que les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell ont renforcé les arguments en faveur d'une baisse des taux en septembre, tandis que les cryptocurrences ont progressé grâce à l'augmentation des chances de réélection de l'ancien président Donald Trump.

M. Powell a déclaré lundi que les trois relevés de l'inflation américaine au cours du deuxième trimestre de cette année "ajoutent quelque peu à la confiance" que le rythme de la hausse des prix revient à l'objectif de la Fed de manière durable.

"Nous avons eu trois meilleurs résultats, et si vous en faites la moyenne, c'est plutôt bien", a déclaré M. Powell lors d'un événement à l'Economic Club de Washington.

Ces commentaires, probablement les derniers de M. Powell avant sa conférence de presse qui suivra la réunion de la Fed des 30 et 31 juillet, ont modifié les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt. Les marchés anticipent désormais un assouplissement de 68 points de base cette année, une baisse des taux en septembre étant entièrement prévue, selon l'outil FedWatch du CME.

L'euro était un peu plus faible, à 1,0893 dollar, tandis que la livre sterling a atteint 1,2967 dollar. L'indice du dollar, qui mesure l'unité américaine par rapport à six autres, était à 104,3, non loin du plus bas niveau d'un mois de 104 qu'il a touché lundi. "Malgré des inclinaisons dovish, Powell est resté dans un mode dépendant des données, ce qui est justifié après que la Fed se soit brûlé les doigts avec l'inflation qui est repartie à la hausse au premier trimestre après un pivot dovish à la fin de 2023", a déclaré Charu Chanana, responsable de la stratégie des devises chez Saxo.

"Les marchés pourraient devoir attendre plus longtemps la confirmation de leurs espoirs de réduction des taux en septembre, et les données relatives à la croissance et à l'emploi seront sur le radar, comme les ventes au détail aujourd'hui."

Les ventes au détail américaines pour le mois de juin, attendues plus tard dans la journée, devraient montrer une baisse de 0,3 % d'un mois sur l'autre.

Entre-temps, le yen s'est affaibli dans les premiers échanges après avoir atteint son plus haut niveau en un mois contre le dollar, à 157,165 pour un dollar, lundi. Il était en dernier lieu à 158,54, les opérateurs se méfiant d'une nouvelle intervention des autorités japonaises.

Les traders soupçonnent Tokyo d'être intervenu sur le marché dans un nouvel effort pour faire remonter la monnaie japonaise la semaine dernière après la publication d'un rapport sur l'inflation américaine plus froid que prévu. Les données de la Banque du Japon indiquent que les autorités pourraient avoir dépensé jusqu'à 3,57 trillions de yens pour soutenir le yen fragile.

Les marchés surveilleront les nouvelles données des marchés monétaires pour évaluer si Tokyo est intervenu vendredi également.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 1 % pour s'échanger juste à côté de la barre des 65 000 dollars, près de son plus haut niveau depuis un mois. L'Ether a augmenté de 1 % à 3 466 $, à son plus haut niveau depuis deux semaines.

Les crypto-monnaies, ainsi que les actions des entreprises qui pourraient bénéficier d'une présidence de Donald Trump, ont bondi lundi après qu'une tentative d'assassinat du candidat républicain a renforcé les attentes quant à sa victoire aux élections de novembre.

M. Trump s'est présenté comme un défenseur des crypto-monnaies lors d'une collecte de fonds à San Francisco en juin, bien qu'il n'ait pas donné de détails sur la politique qu'il propose en matière de crypto-monnaies.

"Alors que la scène cryptographique considère toujours Gary Gensler, président de la SEC, comme un élément de réglementation, le fait d'avoir potentiellement le leader du monde libre dans votre coin sera toujours bien perçu par les têtes cryptographiques", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

Dans les autres devises, le dollar australien était en baisse de 0,16% à 0,6749 $, s'éloignant du plus haut de six mois qu'il a touché la semaine dernière. Le dollar néo-zélandais a baissé de 0,17% à 0,6064 $, atteignant un plus bas de deux semaines.