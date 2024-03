Le dollar américain a évolué dans une fourchette étroite lundi, sous la pression de la baisse des rendements du Trésor, alors que les traders attendent des données économiques plus cruciales pour obtenir de nouveaux indices sur le calendrier des réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Le bitcoin a atteint son plus haut niveau depuis plus de deux ans en raison des flux importants vers les fonds négociés en bourse de crypto-monnaies.

L'euro est resté ferme après avoir progressé de 0,33 % vendredi, alors que la Banque centrale européenne doit prendre une décision jeudi.

Le yen a fluctué autour du niveau très surveillé de 150 pour un dollar, les investisseurs essayant d'évaluer si la sortie de la Banque du Japon de sa politique de taux d'intérêt négatifs pourrait avoir lieu dès ce mois-ci.

L'indice du dollar - qui mesure la monnaie par rapport à six principaux pairs, y compris l'euro et le yen - a été peu modifié à 103,85 à 0530 GMT, oscillant étroitement dans la moitié inférieure de la fourchette 103,43-104,97 du mois dernier.

L'indice a perdu 0,26% vendredi suite à des données faibles sur les dépenses manufacturières et de construction.

Cela a également pesé sur les rendements des bons du Trésor, apportant un soutien supplémentaire au dollar, le rendement de référence à 10 ans descendant jusqu'à 4,178 % pour la première fois en deux semaines. Le rendement se situait autour de 4,2 % lundi.

"Le biais semble s'orienter vers un test du soutien de la fourchette", à l'approche des principales publications macroéconomiques cette semaine, ainsi que du témoignage du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès, ont écrit les stratèges de Westpac dans une note à l'intention des clients.

"Toutefois, les marchés auront besoin d'un changement majeur dans les données pour suggérer que le support de la fourchette sera autre chose qu'une nouvelle opportunité d'achat, qui maintiendra l'indice du dollar dans sa fourchette actuelle, a indiqué la note.

Cette semaine, les indices ISM de l'industrie manufacturière et des services seront publiés mardi, et l'événement principal aura lieu vendredi avec les chiffres mensuels de l'emploi.

Pendant ce temps, le dollar a ajouté 0,1% à 150,28 yens, les traders évaluant les commentaires prudents du gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, à la fin de la semaine dernière, selon lesquels il est trop tôt pour conclure que l'objectif d'inflation de la banque centrale est sur le point d'être atteint.

Ces propos contrastent avec ceux de Hajime Takata, membre du conseil d'administration de la BOJ, plus tôt dans la journée, qui ont propulsé le yen à un plus haut de plus de deux semaines, à 149,21 pour un dollar.

Les marchés se demandent si la BOJ mettra fin à sa politique d'intérêt négatif lors de sa réunion des 18 et 19 mars, ou si elle attendra jusqu'en avril ou plus tard.

Les décideurs politiques ont souligné à plusieurs reprises la nécessité d'une croissance continue des salaires, et le résultat des négociations salariales cruciales du printemps sera connu le 13 mars pour les plus grandes entreprises japonaises.

"La réunion de mars est en direct", a déclaré Shoki Omori, stratège en chef pour le Japon chez Mizuho Securities.

"Je ne dirais pas qu'une hausse des taux est probable, mais la BOJ est plus flexible maintenant" sur le calendrier de sortie des mesures de relance, a-t-il ajouté.

"Les résultats de l'enquête Shunto devraient être meilleurs, et si les données américaines sont solides, c'est vraiment le bon moment pour aller de l'avant.

Ailleurs, l'euro a peu changé à 1,08435 $, se situant près du haut de sa récente fourchette.

La plupart des économistes s'attendent à ce que la BCE réduise pour la première fois ses taux lors de sa réunion de juin, mais ils espèrent que la conférence de presse de la directrice de la banque centrale, Christine Lagarde, fournira des indices supplémentaires sur le calendrier.

La livre sterling a augmenté de 0,08 % pour atteindre 1,2663 $.

Le bitcoin s'est échangé environ 1,2 % de plus que dimanche à 63 350 $, après avoir atteint 64 284,75 $, son niveau le plus élevé depuis novembre 2021, le même mois où il a atteint son record de 68 999,99 $.

La plus grande crypto-monnaie en termes de valeur de marché a gagné 50% cette année et la majeure partie de la hausse est survenue au cours des dernières semaines où le volume des transactions a augmenté pour les fonds bitcoin cotés aux États-Unis après leur approbation plus tôt cette année.

"Lorsque je regarde le graphique des contrats à terme sur le bitcoin, je vois un marché fatigué qui n'a pas tout à fait la volonté d'atteindre 69 000 en ce moment", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index.

"Je ne dis pas qu'il s'agit d'un marché à court terme, mais je me méfierais d'une position longue à ces sommets.