Le dollar américain a oscillé près d'un pic de trois mois, alors que les attentes de la Réserve fédérale ne sont pas susceptibles de réduire les taux de manière agressive cette année, tandis que le dollar australien a augmenté après que la banque centrale a déclaré qu'elle ne pouvait pas exclure une autre augmentation des taux.

La Reserve Bank of Australia (RBA) a laissé mardi ses taux inchangés à 4,35 %, leur plus haut niveau depuis 12 ans, comme prévu, après sa réunion de février, mais a averti qu'une nouvelle augmentation des taux d'intérêt pourrait être nécessaire pour maîtriser l'inflation.

Les investisseurs ont régulièrement repoussé les paris sur la première baisse de taux de la RBA à août, plutôt qu'à juin, les économistes interrogés par Reuters s'attendant également à ce que la banque centrale maintienne ses taux pendant une bonne partie du second semestre de cette année.

Le dollar australien a augmenté de 0,44 % à 0,65115 $ après la décision, s'éloignant du plus bas niveau de 2 mois et demi de 0,6469 $ qu'il a touché lundi. Le dollar néo-zélandais était en hausse de 0,23% à 0,6069$.

"Il est tout à fait logique que la RBA maintienne son orientation hawkish, étant donné le recul des attentes d'assouplissement que nous avons vu récemment de la part de la Fed, de la BCE et d'autres grandes banques centrales", a déclaré Charu Chanana, responsable de la stratégie de change chez Saxo à Singapour. "La tendance baissière du dollar australien reste intacte, étant donné les retards dans la fixation des prix de la RBA par rapport à ceux de la Fed, ainsi que l'image négative plus large de la Chine."

Pendant ce temps, l'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a légèrement baissé à 104,32, après avoir atteint 104,60 lundi, son plus haut niveau depuis le 14 novembre. L'indice est en hausse de 3 % pour l'année jusqu'à présent, après avoir chuté de 2 % en 2023.

Les données de lundi ont montré que la croissance du secteur des services américain s'est accélérée en janvier, les nouvelles commandes ayant augmenté et l'emploi ayant rebondi, ce qui indique un bon début d'année pour l'économie. Ces données font suite à un rapport exceptionnel sur l'emploi la semaine dernière.

La série de données économiques américaines robustes a étouffé tout espoir persistant d'une réduction précoce et importante des taux d'intérêt par la Fed, le président de la Fed, Jerome Powell, et d'autres décideurs politiques s'opposant également à cette idée.

Les traders ont réduit leurs paris sur les baisses de taux depuis le début de l'année et n'évaluent actuellement qu'à 16 % la probabilité d'une baisse en mars, selon l'outil FedWatch du CME, contre 69 % au début de l'année.

Ils tablent également sur 115 points de base (pb) de réduction cette année, contre 150 pb d'assouplissement anticipé début janvier.

"Il est possible qu'il y ait encore un peu de place pour une réduction (supplémentaire), mais elle sera probablement limitée étant donné que la tendance à la désinflation aux États-Unis est de plus en plus enracinée et que les tensions sur le marché du travail s'atténuent progressivement", a déclaré Christopher Wong, stratège en matière de devises chez OCBC à Singapour.

Dans les autres devises, l'euro a peu changé à 1,0750 $, tandis que la livre sterling a atteint 1,25495 $, en hausse de 0,11 % sur la journée, mais est restée proche du plus bas de sept semaines qu'elle a atteint lundi.

La chute de la livre sterling lundi s'est produite en dépit de quelques données économiques positives. Les chiffres ont montré que le taux de chômage était probablement beaucoup plus bas à la fin de l'année dernière que ce que l'on pensait, ce qui pourrait également repousser les réductions de taux britanniques.

"Le marché du travail britannique plus serré que prévu soutient notre opinion selon laquelle les réductions de taux d'intérêt sont encore loin", a déclaré Kristina Clifton, stratège FX et économiste à la Commonwealth Bank of Australia dans une note.

"Nous prévoyons une première baisse en août, alors que le marché prévoit actuellement une baisse en juin.

Le yen japonais s'est renforcé au cours de la journée à 148,44 pour un dollar, mais il n'est pas loin de son plus bas niveau de deux mois de 148,90 qu'il a touché lundi.

Les salaires réels au Japon ont baissé pour le 21ème mois consécutif, bien qu'à un rythme plus lent, tandis que les dépenses des ménages ont baissé pour le 10ème mois consécutif, montrant que l'inflation a dépassé la reprise des salaires et a continué à peser sur les dépenses de consommation.