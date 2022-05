Le dollar dérive vers une perte mensuelle alors que les paris sur la Fed s'atténuent

La semaine à venir est pleine de données qui pourraient fournir des indices sur les perspectives de croissance mondiale, les taux d'intérêt américains et le dollar avec les chiffres de l'indice des directeurs d'achat chinois, les chiffres de l'emploi américain et les données de croissance en Australie, pays phare en matière de ressources.

Les échanges devraient être allégés jusqu'à lundi, les marchés boursiers et obligataires américains étant fermés pour le jour férié du Memorial Day.

Au début de la session asiatique, le dollar était un peu plus faible par rapport à l'euro à 1,0728 $, juste au-dessus d'un plus bas niveau sur cinq semaines, après avoir chuté d'environ 1,5 % sur la monnaie commune la semaine dernière.

Les dollars australien et néo-zélandais, sensibles au risque, étaient fermes après un rallye vendredi, tandis que le yen était une fraction plus faible à 127,28 par dollar.

L'Aussie a oscillé près d'un sommet de trois semaines à 0,7161 $, tout comme le kiwi à 0,6536 $. [AUD/]

"Le dollar peut encore baisser cette semaine. S'il n'y avait pas le blocage de la Chine, les perspectives mondiales seraient meilleures, et le dollar plus bas", a déclaré Joe Capurso, responsable de l'économie internationale à la Commonwealth Bank of Australia à Sydney.

Le Dollar Index, qui a atteint un sommet de deux décennies à 105,010 plus tôt en mai, était stable à 101,660 lundi. La livre sterling a maintenu ses gains de la semaine dernière à 1,2628 $.

Le yuan chinois est resté stable à 6,7210 par dollar dans les échanges offshore, soutenu par les progrès réalisés dans la sortie des virus.

Shanghai a déclaré dimanche que les restrictions "déraisonnables" imposées aux entreprises seraient levées à partir du 1er juin, tandis que Pékin a rouvert une partie de ses transports publics ainsi que certains centres commerciaux.

La plupart des analystes se gardent bien d'annoncer la fin pure et simple de la récente vigueur du dollar.

Mais les données positives sur la consommation américaine et l'assouplissement des fermetures en Chine contribuent à raviver les espoirs sur la croissance mondiale, ce qui tend à soutenir les devises des exportateurs aux dépens du dollar.

Les investisseurs ont également saisi les indices selon lesquels la Réserve fédérale, une fois qu'elle aura procédé à une hausse agressive au cours des deux prochains mois, pourrait ensuite prendre un peu de repos.

"La Fed n'a pas validé les appels à un resserrement encore plus important, ce qui a conduit à un plateau dans les attentes à terme", a déclaré John Briggs, responsable mondial de la stratégie des bureaux de NatWest Markets.

Les cryptomonnaies restent sur la touche et le bitcoin a eu du mal à récupérer les pertes subies lors d'une vaste liquidation des actifs à risque au début du mois. Il a acheté pour la dernière fois 29 333 $.

Cours acheteur des devises à 0036 GMT

Description RIC Dernière clôture U.S. Pct Change YTD Pct High Bid Low Bid

Variation précédente

Session

Euro/Dollar

$1.0732 $1.0736 -0.03% -5.59% +1.0740 +1.0727

Dollar/Yen

127.2100 127.1000 +0.20% +10.72% +127.3300 +127.3500

Euro/Yen

136.52 136.42 +0.07% +4.77% +136.6300 +136.4000

Dollar/Suisse

0.9578 0.9574 +0.04% +5.00% +0.9583 +0.9571

Sterling/Dollar

1.2624 1.2628 +0.00% -6.62% +1.2634 +1.2625

Dollar/Canadien

1.2720 1.2722 -0.03% +0.59% +1.2728 +1.2715

Aussie/Dollar

0.7162 0.7160 +0.07% -1.43% +0.7166 +0.7149

NZ

Dollar/Dollar 0.6534 0.6539 -0.07% -4.54% +0.6540 +0.6524

Tous les spots

Spots de Tokyo

Spots d'Europe

Volatilités

Informations de la BOJ sur le marché des changes de Tokyo