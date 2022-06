Le dollar, dopé par l'aversion au risque, culmine sur un indice

Londres (awp/afp) - Le Dollar index, qui compare le billet vert à un panier d'autres monnaies, flambait lundi à son plus haut depuis juin 1989, profitant de son statut de valeur refuge et de la perspective de nouvelles hausses de taux par la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice prenait 0,82% à 105,00 points vers 15H55 GMT (17H55 à Paris) après avoir culminé à 105,06 points, un niveau plus observé depuis 33 ans.

"Le dollar a bondi car il est clair que la Fed va remonter ses taux pour la contrer", expliquent les analystes de OFX.

L'institut monétaire se réunit mardi et mercredi, et une hausse de 50 points de base est prise pour acquise, certains analystes, comme ceux de Barclays, envisageant même une hausse de 75 points de base.

"Les données de l'inflation n'étaient pas bien pire qu'attendu mais les investisseurs avaient vraiment misé sur le fait qu'elle avait atteint son pic", commente Kit Juckes, analyste chez Société Générale.

La livre souffrait particulièrement (-1,25% à 1,2161 dollars) alors que la Banque d'Angleterre (BoE) se réunira jeudi.

Elle devrait remonter ses taux pour la cinquième fois consécutive, mais pourrait rester limitée à une hausse de 0,25 point de pourcentage "à cause des données de ce matin", commente M. Juckes.

Le PIB a reculé de 0,3% en avril après s'être déjà replié de 0,1% le mois précédent, a annoncé l'Office national des statistiques (ONS).

Parmi les autres grands perdants face au dollar, le yen a touché son plus bas niveau depuis 1998 à 135,19 yens et se ressaisissait légèrement (+0,16% à 134,19 yens).

L'euro cédait quant à lui 0,85% à 1,0429 dollar.

Les devises de pays émergents fondaient également face au roi dollar : la roupie indienne a ainsi touché un plus bas historique à 78,28 roupies.

Le forint hongrois a également sombré à un plus bas historique à 384,72 forints pour un dollar.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin perdait près de 15% lundi à 23.235 dollars, sa plus forte baisse quotidienne depuis mars 2020 et les premiers confinements contre le Covid-19 et atteignant un niveau plus vu depuis décembre 2020.

Cours de lundi Cours de vendredi 15H55 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0429 1,0519 EUR/JPY 139,96 141,38 EUR/CHF 1,0399 1,0392 EUR/GBP 0,8576 0,8541 USD/JPY 134,19 134,41 USD/CHF 0,9971 0,9880 GBP/USD 1,2161 1,2493

