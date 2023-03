New York (awp/afp) - Le dollar a bondi mardi après des propos du président de la banque centrale américaine (Fed), qui s'est montré déterminé à remonter plus que prévu les taux afin de lutter contre l'inflation.

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), le billet vert grimpait à son plus haut depuis novembre face à la livre britannique (+1,61% à 1,1832 dollar pour une livre) et depuis octobre face au dollar canadien (+1,04% à 1,3757 dollar canadien pour un dollar).

Il prenait aussi 1,18% face à l'euro, à 1,0555 dollar pour un euro.

Le billet vert a bondi dans la mesure où Jerome Powell "s'est montré ouvert à une remontée plus rapide des taux", a résumé Joe Manimbo de Convera dans une note.

Lorsqu'une banque centrale augmente ses taux directeurs, cela augmente la rémunération des placements effectués dans sa monnaie et tend, par conséquent, à attirer davantage les investisseurs.

La Fed avait bien ralenti ses hausses des taux début février en optant pour une montée de 25 points de base.

Mais "les données économiques les plus récentes sont plus fortes que prévu, ce qui suggère que le niveau final des taux d'intérêt sera susceptible d'être plus élevé que prévu", a souligné le président de la Fed devant une commission du Sénat.

Autrement dit, le principal taux directeur de la Fed pourrait dépasser les 5,1%, taux maximal qui était anticipé par l'institution en décembre.

Et les taux pourraient rester élevés "pendant un certain temps", a averti Jerome Powell.

Les marchés tablent désormais majoritairement sur une hausse des taux, actuellement compris entre 4,50% et 4,75%, de 50 points de base lors de la prochaine réunion du Comité de politique monétaire de la Fed.

Les courtiers pourront encore affiner leurs prédictions après la publication, vendredi, des données sur l'emploi aux Etats-Unis en février.

Ailleurs dans le monde, plusieurs banques centrales se réunissent cette semaine.

La Banque centrale d'Australie (Reserve bank of Australia ou RBA) a ouvert le bal mardi en relevant ses taux pour la dixième fois consécutive, à 3,6%.

"Le ton de la banque est selon nous plus +colombe+ (partisan d'une politique monétaire souple, ndlr) car la RBA a souligné que la croissance ralentit et allait rester plus faible pendant quelques années, même si elle prévient qu'elle va probablement devoir encore monter les taux", explique Shreya Sodhani, analyste chez Barclays.

Résultat, le dollar australien chutait de 0,80% à 1,4978 dollar australien pour un dollar américain, son plus bas niveau depuis décembre.

Après la RBA, la Banque du Canada se réunira mercredi et la Banque du Japon jeudi.

Cours de mardi Cours de lundi 20H00 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0553 1,0681 EUR/JPY 144,67 145,18 EUR/CHF 0,9938 0,9941 EUR/GBP 0,8919 0,8882 USD/JPY 137,09 135,93 USD/CHF 0,9417 0,9307 GBP/USD 1,1832 1,2025

afp/rp