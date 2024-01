Le dollar américain a légèrement baissé vendredi, marquant une pause après cinq séances consécutives de gains, mais toujours prêt pour une hausse hebdomadaire, alors que les récentes données économiques et les commentaires des responsables de la Réserve fédérale ont atténué les attentes d'une réduction rapide des taux d'intérêt.

Le billet vert s'est renforcé au début de la séance après que les données économiques ont montré que la lecture préliminaire de l'Université du Michigan sur l'indice global du sentiment des consommateurs a atteint 78,8 ce mois-ci, la lecture la plus élevée depuis juillet 2021, par rapport à 69,7 en décembre et l'estimation de 70,0 des économistes interrogés par Reuters.

Ces données font suite à la publication, en début de semaine, de données solides sur le marché de l'emploi et les ventes au détail, qui indiquent que l'économie reste solide.

Les attentes pour une réduction de la Fed en mars d'au moins 25 points de base (pb) sont tombées en dessous de 50 % selon l'outil FedWatch du CME, les traders ciblant désormais le mois de mai comme mois probable pour l'annonce d'une réduction des taux.

"Le marché refuse d'abandonner, il repousse ses idées dans le futur, mais il n'a pas changé ses idées", a déclaré Joseph Trevisani, analyste principal chez FXStreet à New York.

"La Fed va commencer à baisser ses taux et la raison pour laquelle elle va le faire est que l'économie va s'affaiblir - c'est le mantra depuis que la Fed a commencé à relever ses taux.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à un panier de six devises, était en baisse de 0,08 % à 103,26, sur le point de mettre fin à une série de cinq séances de hausse, mais il était en hausse de 0,8 % sur la semaine.

Une série de responsables de la Fed, à commencer par le gouverneur Christopher Waller mardi, ont repoussé les attentes du marché selon lesquelles la banque centrale s'engagerait sur la voie d'une réduction rapide des taux d'intérêt. M. Waller a déclaré que la Fed devrait procéder "méthodiquement et prudemment" jusqu'à ce qu'il soit clair que la baisse de l'inflation sera durable.

Vendredi, Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré qu'il faudrait disposer de plusieurs semaines de données sur l'inflation avant de pouvoir prendre la décision de réduire les taux d'intérêt.

Par ailleurs, Mary Daly, présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, a déclaré qu'il restait encore beaucoup de travail à faire en matière d'inflation et qu'il était prématuré de penser que des baisses de taux étaient à portée de main.

L'euro était en hausse de 0,16 % à 1,0891 $ par rapport au dollar, mais il est en baisse d'environ 0,5 % pour la semaine. Vendredi, J.P.Morgan a avancé de septembre à juin ses prévisions concernant le début des réductions de taux d'intérêt par la Banque centrale européenne, mais a déclaré qu'elle restait "prudente" quant aux tendances de l'inflation et de la croissance des salaires.

Le yen est resté stable par rapport au billet vert à 148,15. La Banque du Japon doit tenir une réunion de politique générale lundi et mardi prochains, et il est probable qu'elle maintienne ses paramètres monétaires ultra-libres. Le dollar est en hausse de plus de 2 % par rapport à la monnaie japonaise cette semaine et est en passe de réaliser son troisième gain hebdomadaire consécutif.

Des données antérieures ont montré que le taux d'inflation de base du Japon a ralenti à 2,3 % au cours de l'année jusqu'en décembre, son rythme annuel le plus bas depuis juin 2022, réduisant la pression sur les décideurs politiques pour qu'ils prennent des mesures rapides.

La livre sterling s'est échangée pour la dernière fois à 1,27 $, en baisse de 0,06 % sur la journée, après s'être affaiblie jusqu'à 1,2662 $ suite à des données qui ont montré que les ventes au détail au Royaume-Uni ont chuté de la manière la plus importante en trois ans en décembre.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a gagné 2,04 % pour atteindre 41 900,00 $, mais il était en passe de connaître sa deuxième semaine consécutive de baisse, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices à la suite de l'approbation par les États-Unis des fonds négociés en bourse de bitcoins au comptant.