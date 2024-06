New York (awp/afp) - Le dollar était en berne lundi, affecté par une nouvelle contraction de l'activité manufacturière aux Etats-Unis en mai, tandis que le peso mexicain dévissait face aux perspectives de changements constitutionnels consécutifs à la victoire au Mexique de la candidate de la gauche au pouvoir.

Vers 19H55 GMT, le billet vert cédait du terrain vis-à-vis de la monnaie unique, qui s'appréciait de 0,45% à 1,0897 dollar pour un euro, un plus haut depuis fin mars.

Le Dollar Index qui compare le billet vert à un panier de grandes monnaies fondait de 0,50% à 104,15 points. Le yen gagnait 0,70% par rapport au dollar à 156,21 yens.

Aux Etats-Unis, l'activité dans le secteur manufacturier s'est contractée "de façon plus sévère", et pour le deuxième mois d'affilée, note Jason Schenker, analyste chez Prestige Economics.

L'indice de la fédération professionnelle ISM a affiché 48,7 en mai, là où les économistes prévoyaient 49,5, contre 49,2 en avril.

"Le secteur manufacturier n'a pas réussi à reprendre le chemin de l'expansion en mai, car l'activité des clients et l'état des stocks sont restés faibles", a commenté José Torres, économiste pour Interative Brokers.

"Les prix élevés, les chers coûts d'emprunt et la disponibilité réduite du crédit entraînent une activité d'achat atone et des stocks plus légers", a-t-il indiqué.

Ce signe assombrissant le tableau de l'économie américaine a défavorisé le billet vert car il renforce les paris de baisses des taux de la Réserve fédérale (Fed).

De son côté, le peso mexicain dévissait dans la foulée des résultats de l'élection présidentielle au Mexique, perdant 4,06% face à la devise américaine, à 17,68 pesos pour un dollar.

Elue lundi à la tête du pays, la candidate du parti de la gauche au pouvoir, Claudia Sheinbaum, scientifique de 61 ans et ex-maire de Mexico, s'est fixé pour mission de contenir le fléau du narcotrafic et la violence envers les femmes.

"Le peso chute en réponse aux indications que non seulement Claudia Sheinbaum gagne l'élection présidentielle mais qu'elle pourrait aussi obtenir une majorité qualifiée à la chambre basse et une majorité simple au Sénat, ce que les marchés n'anticipaient peut-être pas", a commenté Shaun Osborne de Scotiabank.

"La question est de savoir si le parti Morena a si bien réussi qu'il pourrait disposer d'une majorité qualifiée et tenter de poursuivre des politiques de réforme constitutionnelle non favorables au marché", ce qui inquiète les investisseurs, remarque aussi Chris Turner, analyste chez ING.

Le marché attendait également la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), prévue jeudi.

Cours de lundi Cours de vendredi 19H55 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0897 1,0848 EUR/JPY 170,23 170,66 EUR/CHF 0,9760 0,9788 EUR/GBP 0,8515 0,8513 USD/JPY 156,21 157,31 USD/CHF 0,8956 0,9022 GBP/USD 1,2796 1,2742

afp/rp