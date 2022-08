Le dollar en forte baisse, l'inflation américaine moins forte que prévu

Londres (awp/afp) - Le dollar dévissait mercredi face aux autres devises après la publication des chiffres sur l'inflation américaine, qui a ralenti plus que prévu pour atteindre 8,5% en juillet sur un an, relâchant légèrement la pression sur la Réserve fédérale (Fed).

Vers 13H20 GMT (15H20 à Paris), le billet vert cédait notamment 1,06% par rapport à l'euro, à 1,0321 dollar, un plus bas depuis plus d'un mois, et perdait 1,16% face à la livre à 1,2220 dollar.

L'inflation a ralenti plus que prévu en juillet aux Etats-Unis, grâce notamment à la baisse du prix de l'essence à la pompe, mais reste à un niveau très élevé.

Les prix à la consommation ont augmenté de 8,5% en juillet sur un an, selon l'indice des prix à la consommation (CPI) publié mercredi par le département du Travail.

Sur un mois, l'inflation est même nulle, ce qui signifie que les prix n'ont, contre toute attente, pas augmenté par rapport à juin.

"Le ralentissement de l'inflation américaine était attendu mais il s'avère plus marqué que l'anticipation des économistes", résume Sylvain Bersinger, analyste chez Asterès, qui note qu'une "moindre inflation américaine freinera les hausses de taux".

L'inflation était attendue à 8,7% en juillet en glissement annuel, selon le consensus de MarketWatch.

La Réserve fédérale américaine (Fed), engagée depuis plusieurs mois dans un resserrement de sa politique monétaire, pourrait donc ralentir le rythme de ses hausses de taux, même si le niveau toujours élevé de l'inflation limite sa marge de manoeuvre.

"La Fed va quand même avoir besoin de relever ses taux en septembre mais les chances d'une hausse de 75 points de base sont modérées, et le marché pourrait se calmer" après plusieurs mois mouvementés, estime Richard Carter, analyste chez Quilter Cheviot.

Par ailleurs, la situation du marché de l'énergie en Europe continue de peser sur les devises du Vieux Continent.

"Les prix de l'énergie se sont stabilisés" ces dernières semaines "mais ils restent à des niveaux élevés inquiétants, et ont le potentiel de repartir en hausse" si la Russie décide de limiter encore ses exportations, prévient Derek Halpenny, analyste chez MUFG.

Cours de mercredi Cours de mardi 13H20 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0321 1,0213 EUR/JPY 137,32 137,93 EUR/CHF 0,9724 0,9741 EUR/GBP 0,8446 0,8455 USD/JPY 133,05 135,05 USD/CHF 0,9421 0,9537 GBP/USD 1,2220 1,2080

afp/rp