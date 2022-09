Le dollar en fuite fait une pause pour respirer alors que les ours traquent les actions

La livre sterling, qui s'est effondrée à un niveau record de 1,0327 $ lundi, a remonté à 1,0742 $. Les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 0,7%, et l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon a baissé de 0,1%. Le Nikkei japonais a augmenté de 0,7 %. [...]

Les analystes ont toutefois émis des doutes sur les perspectives, car les marchés - déjà nerveux à l'idée que les taux d'intérêt américains restent plus longtemps élevés - ont été encore plus troublés par un bouleversement des actifs britanniques en réponse aux plans de dépenses du gouvernement.

La Grande-Bretagne prévoit des réductions d'impôts en plus d'énormes subventions à l'énergie, et un manque de confiance dans la stratégie et son financement a martelé les gilts et la livre vendredi et encore lundi.

Le rendement des gilts à cinq ans a connu une hausse stupéfiante de 100 points de base en deux jours de bourse.

"(C'est) certainement quelque chose qui se déroule... probablement nous ne sommes qu'à un certain stade initial pour voir comment le marché digère ce genre d'information", a déclaré Yuting Shao, stratège macro chez State Street Global Markets.

"Bien sûr, le plan de réduction des impôts lui-même visait vraiment à stimuler la croissance, à réduire les charges des ménages, mais cela soulève la question de savoir quelles sont les implications en termes de politiques monétaires."

Après le plongeon de la livre, la Banque d'Angleterre a déclaré qu'elle n'hésiterait pas à modifier les taux d'intérêt et qu'elle surveillait les marchés "de très près".

Les retombées sur les marchés américains ont enfoncé Wall street dans un marché baissier, ont fait grimper les rendements de référence des bons du Trésor à 10 ans de plus de 20 points de base pour atteindre un sommet de 3,933 % sur 12 ans, et ont maintenu le billet vert à un niveau élevé. [US/]

Après deux semaines de pertes majoritairement régulières sur le marché boursier américain, l'indice Dow Jones Industrial Average a confirmé lundi qu'il se trouvait dans un marché baissier, remontant à des baisses début janvier. [.N]

L'indice S&P 500 a confirmé en juin qu'il se trouvait dans un marché baissier, et lundi, il a terminé la séance sous son plus bas niveau de clôture de la mi-juin, prolongeant ainsi la chute générale de cette année.

Selon M. Shao de State Street, l'incertitude se répand sur le marché et pèse sur le sentiment des investisseurs.

"Nous entrons déjà dans une phase de ralentissement en ce qui concerne la reprise mondiale. Et le resserrement continu des banques centrales apportera bien sûr plus de douleur en termes de reprise économique nationale", a-t-elle déclaré.

Le Dollar Index a baissé de 0,1% à 113,8, après avoir touché 114,58, son niveau le plus élevé par rapport à un panier de devises depuis mai 2002.

La monnaie unique européenne était en hausse de 0,3 % sur la journée à 0,9634 $ après avoir touché un plus bas de 20 ans il y a un jour.

Le pétrole et l'or ont subi des pertes. L'or, qui a atteint son plus bas niveau depuis 2 ans et demi lundi, a augmenté de 0,5 % à 1 629 $ l'once. Le pétrole s'est légèrement relevé de ses plus bas niveaux depuis janvier. [O/R]

Le pétrole brut américain a augmenté de 0,66 % à 77,22 $ le baril. Le pétrole brut Brent a augmenté à 84,71 $ le baril.