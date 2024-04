Le dollar a progressé lundi suite à l'annonce d'une croissance du secteur manufacturier américain en mars pour la première fois depuis septembre 2022, tandis que le yen est resté sous la barre des 152 dollars en raison de la menace d'une intervention de la Banque du Japon.

L'Institute for Supply Management (ISM) a déclaré que la production manufacturière américaine a rebondi et que les nouvelles commandes ont augmenté, bien que l'emploi dans l'industrie soit resté faible et que les prix des intrants aient augmenté.

Ce rebond met fin à 16 mois consécutifs de contraction de l'industrie manufacturière, qui représente 10,4 % de l'économie. Il s'agit de la plus longue période de contraction depuis la période allant d'août 2000 à janvier 2002.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, était en hausse de 0,507 % à 105,01.

"Les informations de l'ISM montrent que l'inflation n'est pas toujours en baisse, et je pense que le marché réagit beaucoup à cela", a déclaré Eugene Epstein, responsable de la structuration pour l'Amérique du Nord chez Moneycorp.

Lundi, les marchés ont réduit leurs paris sur une baisse des taux de la Réserve fédérale en juin, après avoir augmenté les probabilités suite à l'annonce vendredi d'une détente des prix américains, selon l'outil FedWatch du CME.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a augmenté de 0,3% en février, a indiqué vendredi le Bureau d'analyse économique du département du Commerce, alors que les économistes interrogés par Reuters estimaient qu'il avait progressé de 0,4%.

"En conjonction avec les données PCE de vendredi, je ne pense pas que cela va changer matériellement le calcul de la Réserve fédérale, mais les marchés commencent à nouveau à s'aligner un peu plus sur les propres attentes de la Fed quant à la fréquence et au moment où elle va réduire ses dépenses cette année", a déclaré Helen Given, cambiste chez Monex USA.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré vendredi que les dernières données sur l'inflation américaine étaient "conformes à ce que nous aimerions voir", confirmant ses remarques après la réunion de politique générale de la Fed le mois dernier.

Le marché des devises s'est focalisé sur le yen, dont la remontée vers les niveaux de 1990 ravive le risque d'une intervention des autorités japonaises.

Le yen a touché son plus bas niveau depuis 34 ans face au dollar, à 151,975, mercredi, et était à 151,635 pour un dollar lundi.

La BOJ est intervenue en septembre et octobre 2022 alors que le yen glissait vers son plus bas niveau en 32 ans, à 152 pour un dollar.

Les projets du Japon concernant le yen restent difficiles à prévoir. L'année fiscale étant terminée, la BOJ n'a pas à s'inquiéter de l'impact d'un mouvement soudain du yen sur les bilans.

Mais la nouvelle de la réunion d'urgence de la semaine dernière des trois autorités monétaires japonaises - le ministère des finances (MOF), la BOJ et l'agence des services financiers - et les commentaires des fonctionnaires ont jusqu'à présent maintenu le yen au-dessus de ses plus bas niveaux depuis 34 ans.

Le ministre des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré lundi qu'il n'excluait aucune option contre les mouvements excessifs de la monnaie et qu'il réagirait de manière appropriée, réitérant sa mise en garde contre les mouvements rapides du yen.

Le yuan chinois s'est affaibli lundi, sous la pression du dollar, même si les dernières données chinoises indiquent que la reprise de l'économie s'est accélérée et que les efforts soutenus de la banque centrale ont permis de stabiliser la monnaie.

Le yuan offshore s'est échangé pour la dernière fois à 7,2604 pour un dollar.

Dans les autres devises, l'euro était en baisse de 0,48 % à 1,0738 $, tandis que la livre sterling était à 1,25440 $, en baisse de 0,63 % sur la journée.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a chuté de 1,07 % à 68 906 $. L'Ether était en baisse de 1,61% à 3 441,90 $.