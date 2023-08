Le dollar a légèrement augmenté jeudi, les investisseurs étant prudents après que les données économiques plus faibles que prévu aient brouillé les perspectives de taux d'intérêt avant le symposium de Jackson Hole de la Réserve fédérale, tandis que la lire turque attendait une décision de la banque centrale sur les taux d'intérêt.

L'indice du dollar, valeur refuge, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de six devises principales, a augmenté de 0,15 % à 103,50, rebondissant après la chute de mercredi, mais il était toujours prévu pour une hausse mensuelle.

Mercredi, les rendements américains à 10 ans ont enregistré leur plus forte baisse en une journée depuis plus de trois mois après que les données aient montré que la croissance de l'activité commerciale américaine en août était la plus faible depuis février, alors que l'économie semble commencer à s'essouffler.

Dans le même temps, des enquêtes ont montré que la production manufacturière européenne continuait à se contracter et que l'activité dans le secteur des services était en déclin, ce qui a mis un frein à tout élan en faveur de l'euro. La monnaie unique a baissé de 0,07 % pour atteindre 1,0857 dollar.

La production industrielle britannique s'est effondrée, laissant l'économie sur la voie de la récession. La livre sterling a reculé de 0,3 %, à 1,2703 dollar.

"Les données PMI suggèrent que les perspectives ne sont pas aussi bonnes qu'on pourrait l'espérer et cela pourrait suggérer une certaine prudence de la part des banques centrales des marchés développés en termes de resserrement supplémentaire", a déclaré Moh Siong Sim, stratège en devises de la Banque de Singapour.

Les mouvements ont été faibles, les traders étant prudents en cas d'éventuelles surprises lorsque le président de la Fed, Jerome Powell, s'exprimera à Jackson Hole vendredi.

"Alors que le symposium de Jackson Hole débute, les participants au marché sont à la recherche d'une direction", a déclaré Isabel Albarran, responsable des investissements chez Close Brothers Asset Management.

"Parler de données plus fortes que prévu pourrait indiquer des préoccupations persistantes en matière d'inflation, tandis que l'accent mis sur le refroidissement du marché du travail, la faiblesse des PMI et la tendance à la baisse de l'IPC pourrait indiquer que les taux sont proches de leur sommet", a-t-elle ajouté.

Ailleurs, la livre turque s'est maintenue à 27,2200 contre le dollar avant la décision de la banque centrale turque sur les taux d'intérêt pour le mois d'août, prévue à 1100 GMT.

La banque centrale devrait augmenter son taux directeur de 17,50 % à 20 %, selon l'estimation médiane d'un sondage Reuters, mais certains économistes s'attendent à une augmentation plus faible.

La banque centrale de Turquie s'est engagée dans un cycle de resserrement en juin après que le président Tayyip Erdogan ait nommé l'ancien banquier de Wall Street Hafize Gaye Erkan au poste de gouverneur.

Mais il y a une incertitude quant à savoir jusqu'où la banque centrale peut aller et cela a augmenté la pression sur la lire, a déclaré Tatha Ghose, analyste des changes chez Commerzbank.

"Nous pourrions apprendre quelque chose sur les intentions futures à partir de la déclaration d'aujourd'hui et ce serait une information précieuse. Sinon, les promesses génériques... ne convaincront guère le marché des changes", a-t-il déclaré.

Le yuan chinois, qui a été soutenu par les achats de la banque d'État au cours des dernières séances, s'est stabilisé à 7,2769 pour un dollar.