Le dollar a augmenté avant les données économiques américaines clés mercredi, les investisseurs attendant également une réunion de politique monétaire au Canada qui pourrait déclencher un cycle de réduction des taux.

Les investisseurs attendent les données des services américains mercredi, et les chiffres de l'emploi plus tard dans la semaine.

Le billet vert est resté à son plus bas niveau depuis près de deux mois, les signes de ralentissement de l'économie américaine ayant renforcé les arguments en faveur d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

La Banque du Canada se réunit un jour avant la réunion de la Banque centrale européenne jeudi.

Le taux d'inflation annuel du Canada a ralenti à 2,7 % en avril, son niveau le plus bas depuis trois ans, ce qui a incité les marchés monétaires à augmenter les chances d'une réduction des taux d'intérêt ce mois-ci.

Les marchés évaluent à 80 % la probabilité d'une baisse des taux canadiens mercredi et prévoient 65 points de base (pb) d'assouplissement de la politique monétaire d'ici la fin de l'année.

"Nous pensons que la Banque du Canada est en retard, et qu'un pivot dovish aura un impact sur les pays plus petits du G10, tels que la Nouvelle-Zélande", a déclaré Themos Fiotakis, responsable mondial de la stratégie de change chez Barclays.

Le dollar canadien s'est maintenu au milieu d'une fourchette de plusieurs mois à 1,3683 dollar canadien pour un dollar.

L'indice du dollar américain a augmenté de 0,19 % pour atteindre 104,36. Il a atteint 103,99 mardi, son niveau le plus bas depuis le 9 avril.

"Le point principal est que les marchés estiment que la Fed devrait réduire ses taux presque autant que la BCE", a déclaré M. Fiotakis de Barclays.

"La divergence des fondamentaux n'est pas prise en compte. Toutefois, la dynamique de la croissance et de l'inflation rendra la Fed beaucoup moins dovish que les autres banques centrales", a-t-il ajouté, affirmant qu'il voyait une opportunité pour les investisseurs de se positionner à la hausse sur le dollar.

Les marchés surveillaient également de près les contrats à terme sur le pétrole Brent, qui ont oscillé près de leurs plus bas niveaux en quatre mois mercredi.

"Si les prix bas du pétrole font que la désinflation redevient un phénomène mondial, nous ne nous attendons pas à une plus grande divergence des politiques, ni à un dollar plus faible, car cela déclencherait une 'dovishness' partout", a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial des changes chez Macquarie.

L'euro était en baisse de 0,1 % à 1,086 par rapport au billet vert.

Les analystes considèrent comme acquise une réduction de 25 points de base du taux de la BCE cette semaine, mais sont incertains quant aux perspectives de taux.

Le yen a reculé d'environ 0,8 % à 155,90 pour un dollar, revenant sur les gains de mardi qui étaient dus au fait que les investisseurs se sont défaits de leurs paris sur les marchés émergents.

Les salaires réels japonais ont baissé pour le 25ème mois consécutif en avril, l'inflation dépassant les augmentations de salaires nominaux.

Mardi, le vice-gouverneur de la Banque du Japon, Ryozo Himino, a déclaré que la banque centrale devait être "très vigilante" quant à l'impact que la faiblesse de la monnaie pourrait avoir sur l'économie et l'inflation.

Les investisseurs estiment que la Banque du Japon devrait durcir sa politique à l'avenir, mais pas suffisamment pour renforcer le yen.

Les dollars australien et néo-zélandais sont restés à peu près inchangés après que les nouvelles économiques nationales se soient révélées moins catastrophiques que les investisseurs ne l'avaient craint.

Les marchés émergents se sont stabilisés après quelques jours de turbulences.

Le peso mexicain s'est stabilisé après avoir chuté d'environ 4 % par rapport au dollar et de près de 6 % par rapport au yen depuis que le parti de gauche Morena au pouvoir a été réélu et, en coalition, à portée de la majorité des deux tiers dans les deux chambres du Congrès.

Certains analystes ont déclaré que les attentes d'un plus grand contrôle de l'économie par le gouvernement ont pesé sur la monnaie mexicaine.

"Le président élu Sheinbaum a annoncé des politiques fiscales responsables et l'autonomie de la banque centrale", a déclaré M. Wizman de Macquarie, affirmant que la chute des actifs mexicains semblait exagérée.

"La poussière pourrait bientôt retomber, entraînant une période de surperformance pour le peso mexicain", a-t-il ajouté.

La roupie indienne s'est remise d'un plus bas de sept semaines après que les résultats des élections aient montré que les électeurs avaient reconduit Narendra Modi au pouvoir avec une marge bien plus faible que prévu.