Le dollar a légèrement augmenté mardi, les traders attendant un rapport clé sur les ventes au détail aux États-Unis et les commentaires des responsables de la Réserve fédérale pour mieux évaluer le calendrier et le rythme des réductions de taux d'intérêt.

L'indice du dollar américain, qui mesure la monnaie par rapport à l'euro, la livre sterling, le yen et trois autres devises majeures, a augmenté de 0,11% à 105,39 dans les heures asiatiques.

Lundi, il a perdu 0,2 % après avoir atteint vendredi son plus haut niveau en un mois et demi, à 105,80.

Le billet vert a été tiré dans les deux sens, les chiffres de l'inflation américaine contrastant avec la position globalement optimiste des responsables de la Fed lors de la réunion de la semaine dernière, lorsqu'ils ont réduit à une seule leur précédente projection médiane de trois réductions de taux d'intérêt d'un quart de point cette année.

La hausse de l'indice du dollar a plutôt été alimentée par la chute brutale de l'euro, après que le président français Emmanuel Macron a convoqué une élection surprise la semaine dernière en réponse à la défaite de son parti centriste au pouvoir face au Rassemblement national eurosceptique de Marine Le Pen lors des élections au Parlement européen.

"Si vous regardez le flux de données en provenance des États-Unis, les données sur l'inflation et le marché du travail indiquent un changement de politique de la part de la Fed, malgré la réduction des projections de réduction des taux par les responsables, a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal en matière de devises à la National Australia Bank.

"Pour l'instant, c'est l'attrait du dollar comme valeur refuge qui le maintient", a ajouté M. Catril, prévoyant que l'indice du dollar resterait dans sa récente fourchette de 104-106 pour l'instant.

Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a révélé lundi qu'il se rangeait dans le camp d'une réduction unique, tout en laissant la porte ouverte à un changement d'avis en fonction des données à venir.

Une longue liste de responsables de la Fed montera sur le podium plus tard dans la journée, dont Susan Collins de la Fed de Boston et Thomas Barkin de la Fed de Richmond.

Le dollar a peu varié à 157,675 yens mardi.

L'euro a baissé de 0,12% à 1,0721 $, réduisant une partie de la hausse de 0,26% de la session précédente. La livre sterling a baissé de 0,07% à 1,2696 $.

L'euro s'est quelque peu stabilisé cette semaine après que Mme Le Pen a signalé qu'elle n'avait pas l'intention de poursuivre des politiques fiscales extrêmes si elle était au pouvoir, et qu'elle ne poussait pas à l'éviction de M. Macron.

"Il devient clair qu'un parlement sans majorité est l'hypothèse de base du marché, et les plus calmes diront que tout gouvernement impliquant le parti RN de Le Pen est peu susceptible de faire tanguer le bateau fiscal de manière trop intense", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

"M. Le Pen doit remporter les élections présidentielles en 2027, et cela ne peut se faire que si le parti gagne le respect du marché obligataire.

Pendant ce temps, le dollar australien n'a pas été perturbé par la décision de la Banque de réserve d'Australie de maintenir ses taux mardi, et a peu changé à 0,66115 $.

"La position de la RBA a été bien expliquée : ils sont en mode attentiste jusqu'à ce qu'ils obtiennent plus de données sur l'inflation", a déclaré Catril de la NAB.

"La réaction discrète de l'Aussie n'est pas une surprise.

Le dollar kiwi de la Nouvelle-Zélande a glissé de 0,27% à 0,61145 $.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a perdu environ 1% à 65 725 $, et a touché plus tôt un plus bas d'un mois à 64 569,70 $.