Le dollar en léger repli après avoir testé un seuil record

New York (awp/afp) - Le dollar américain, qui a testé la veille un seuil record, soutenu par la volonté de la Fed de lutter contre l'inflation, se repliait mercredi face aux principales monnaies, alors que l'euro reprenait des forces avant la réunion de la Banque centrale européenne (BCE).

Vers 18H30 GMT, le Dollar Index, qui compare le billet vert à un panier d'autres grandes monnaies, cédait 0,33% à 99,96 points après avoir atteint dans la nuit un plus haut depuis mai 2020, à 100,52 points et aligné neuf séances de hausses.

"On a franchi le seuil des 100 points, c'est un test important d'un point de vue technique et psychologique", notait Mazen Issa de TD Securities, expliquant le léger repli du billet vert.

L'euro gagnait 0,47% à 1,0879 dollar pour un euro, s'éloignant un peu de son nouveau plus bas depuis mai 2020 à 1,0809 dollar pour un euro, atteint plus tôt. Les investisseurs vont avoir les yeux braqués sur la réunion monétaire de la BCE jeudi.

La perspective de l'impact que le conflit en Ukraine aura sur l'économie de la zone euro, empêchant la BCE de durcir sa politique monétaire pour faire face à l'inflation, pèse sur la monnaie unique.

Mais, selon Mazen Issa, "on peut décemment s'attendre à ce que la BCE conclue plus rapidement son programme de rachats d'actifs et mette des perspectives de hausses des taux sur la table, à l'été ou l'automne".

"Les investisseurs surveilleront la réunion pour voir si la présidente Christine Lagarde va essayer de requinquer la monnaie", a aussi commenté Matthew Ryan, analyste chez Ebury.

Mais le billet vert s'est surtout replié à cause de la détente des taux obligataires. Le rendement sur les bons du Trésor américains à 10 ans fléchissait à 2,67% contre 2,72% la veille.

"C'est un fait que le dollar ne peut ignorer", soulignait l'analyste de TD Securities.

"L'inflation américaine mardi, même si elle était très forte (8,5%), a été lue comme la possibilité d'un pic de la hausse des prix, car l'indice sous-jacent (hors alimentation et énergie) était plus faible", a-t-il expliqué.

Ce sentiment, qui va de pair avec l'idée que le marché a déjà bien évalué les futures hausses de taux de la banque centrale américaine (Réserve fédérale, Fed), "s'est poursuivi mercredi" avec la détente des taux et du dollar.

La livre britannique reprenait des couleurs (+0,77% à 1,3101 dollar) après avoir sombré à un niveau plus vu depuis octobre 2020, à 1,2974 dollar plus tôt dans la séance.

L'inflation a accéléré en mars au Royaume-Uni, à 7% sur un an après 6,2% en janvier.

Le yen japonais, quant à lui, réduisait ses pertes à -0,14% à 125,56 yens pour un dollar, après avoir chuté jusqu'à 126,32 yens, des niveaux plus observés depuis mai 2002.

La Banque du Japon (BoJ) a écarté un durcissement de sa politique monétaire et juge toujours qu'un yen faible est globalement favorable à l'économie nippone.

Le dollar canadien s'est renforcé (+0,68% à 1,255) après une hausse bien télégraphiée des taux directeurs (+0,50%) de la banque centrale du pays.

"C'était assez attendu par les marchés, mais la banque centrale du Canada a aussi relevé son estimation du taux neutre, à entre 2% et 3% au lieu de 1,75% et 2,75%", a signalé M. Issa.

Cours de mercredi Cours de mardi

----------------------------------

18H30 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,0879 1,0828

EUR/JPY 136,59 135,76

EUR/CHF 1,0162 1,0103

EUR/GBP 0,8304 0,8329

USD/JPY 125,56 125,38

USD/CHF 0,9341 0,9330

GBP/USD 1,3101 1,3001

afp/al