Le dollar s'est légèrement apprécié vendredi suite à la publication de l'indice de confiance des consommateurs américains. Les investisseurs ont analysé les commentaires des responsables de la Réserve Fédérale, l'accent étant mis sur les chiffres clés de l'inflation la semaine prochaine.

Le billet vert s'est inscrit en légère hausse après que l'Université du Michigan a publié un indice préliminaire du moral des consommateurs de 67,4 pour le mois de mai, un plus bas de six mois, inférieur à l'estimation de 76,0 des économistes interrogés par l'agence Reuters. En outre, les prévisions d'inflation à un an sont passées de 3,2 % à 3,5 %.

Le dollar s'est affaibli jeudi après qu'une lecture plus élevée que prévu des demandes initiales de chômage a alimenté les attentes d'un relâchement du marché du travail, s'ajoutant à d'autres données récentes indiquant que l'économie globale ralentissait.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a gagné 0,09% à 105,31, avec l'euro en baisse de 0,08% à 1,0772 $. Le dollar est en passe de réaliser son premier gain hebdomadaire après deux semaines consécutives de baisse.

La semaine prochaine, les investisseurs examineront les chiffres de l'inflation sous la forme de l'indice des prix à la consommation (IPC) et de l'indice des prix à la production (IPP), ainsi que les données sur les ventes au détail.

"L'IPC, je ne pense pas qu'il va changer l'opinion des gens ; la pression sur les prix est toujours élevée, mais il s'agira d'un déclin, il s'agira simplement d'une lecture plus faible d'une année sur l'autre", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex à New York.

"Il ne s'agit donc pas tant de l'ampleur que de la direction.

Les commentaires de Lorie Logan, présidente de la Réserve fédérale de Dallas, ont également soutenu le dollar. Elle a déclaré qu'il n'était pas certain que la politique monétaire soit suffisamment stricte pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 % de la banque centrale américaine, et qu'il était trop tôt pour réduire les taux d'intérêt.

Ces propos allaient à l'encontre de ceux du président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, qui avait déclaré que la Fed restait probablement sur la bonne voie pour réduire les taux cette année, même si le calendrier et l'ampleur de l'assouplissement de la politique étaient incertains. En outre, Austan Goolsbee, président de la Réserve fédérale de Chicago, a déclaré qu'il pensait que la politique monétaire américaine était "relativement restrictive".

Ces commentaires ont clôturé une semaine au cours de laquelle les responsables de la Fed ont exprimé des opinions divergentes sur la question de savoir si les taux étaient suffisamment élevés.

À la suite du rapport de la semaine dernière sur l'emploi aux États-Unis, plus faible que prévu, et de l'annonce de la politique de la Fed, les marchés ont évalué à environ 50 points de base (pb) les réductions cette année, avec 62,2 % de chances pour une réduction d'au moins 25 points de base en septembre, selon l'outil FedWatch de la CME.

Contre le yen japonais, le dollar s'est renforcé de 0,26% à 155,86 et était en hausse d'environ 1,9% sur la semaine contre la monnaie japonaise après avoir chuté de 3,4% la semaine dernière, sa plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis le début du mois de décembre 2022 après deux interventions présumées de la Banque du Japon.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré vendredi que le gouvernement prendrait des mesures appropriées sur le marché des changes si nécessaire, faisant écho aux commentaires récents d'autres responsables.

La livre sterling a augmenté de 0,02% à 1,2525 $ après avoir atteint 1,2541 $ dans le sillage des données montrant que l'économie britannique a connu sa plus forte croissance en près de trois ans au premier trimestre 2024, mettant fin à la récession superficielle dans laquelle elle est entrée au second semestre de l'année dernière.