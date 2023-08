Le dollar se dirige vers une cinquième semaine de hausse par rapport aux autres devises, la plus longue depuis 15 mois, alors que l'économie américaine résiliente plaide pour des taux élevés plus longtemps, tandis que la reprise chancelante de la Chine stimule la demande pour la sécurité de la monnaie américaine.

Vendredi, cependant, le dollar a réduit une partie de ces gains, car sa remontée contre le yen a maintenu les traders sur le qui-vive face au risque d'intervention, et le yuan a légèrement augmenté après que la Banque populaire de Chine ait fixé un taux de change quotidien beaucoup plus fort que prévu.

L'indice du dollar américain - qui mesure la monnaie par rapport à six devises des marchés développés, y compris le yen et l'euro - a baissé de 0,14% à 103,26 dans la matinée asiatique, après avoir touché un plus haut de deux mois à 103,59 dans la nuit.

Pour la semaine, il devrait gagner 0,39 %.

Jeudi, les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale ont montré que la plupart des membres du comité de fixation des taux continuaient à voir "des risques significatifs à la hausse pour l'inflation", suggérant un biais pour de nouvelles augmentations de taux.

Les données économiques solides de cette semaine, en particulier les ventes au détail, avaient déjà renforcé les arguments en faveur d'un resserrement supplémentaire.

Tout cela a contribué à pousser les rendements des bons du Trésor à 10 ans à leur plus haut niveau depuis octobre, à 4,328 %, jeudi.

"Le marché souhaite que la Fed suspende ses activités, mais les données ne vont pas dans ce sens", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

"L'aversion au risque, les rendements plus élevés, la résistance des données économiques... tous ces éléments ont joué à la perfection pour le dollar américain.

Quelques ventes pour bloquer les bénéfices de la hausse du dollar sont logiques jusqu'au week-end, a ajouté M. Sycamore, mais une rupture au-dessus de 103,70 la semaine prochaine semble probable, ouvrant la voie à des tests du pic de mai à 104,70, puis à 105,88.

Contre le yen, le dollar a baissé de 0,22% à 145,515 vendredi, après avoir atteint un pic de neuf mois à 146,40 durant la nuit.

À l'automne de l'année dernière, l'envolée du dollar au-delà de 145 a déclenché la première intervention des autorités japonaises en faveur du yen depuis une génération.

L'euro a progressé de 0,2 % à 1,0892 dollar, après avoir atteint jeudi son plus bas niveau en six semaines, à 1,08565 dollar.

Face au yuan, le dollar a reculé de 0,11% à 7,2895 dans les échanges offshore, la monnaie chinoise ayant bénéficié du soutien de la banque centrale qui a fixé le point médian officiel à 7,2006, soit plus de 1 000 pips de plus que l'estimation de Reuters.

La monnaie chinoise a atteint son plus bas niveau en neuf mois, à 7,3490, jeudi sur les marchés offshore.

Les difficultés économiques de la Chine se sont aggravées, le promoteur immobilier China Evergrande s'étant placé sous la protection du chapitre 15 de la loi américaine sur les faillites.

Jusqu'à présent, les mesures de relance de Pékin ont été décevantes, alors même que les données publiées récemment dressent un tableau de plus en plus sombre des perspectives économiques.

Le dollar australien, qui sert souvent d'indicateur pour la Chine et qui a eu tendance à suivre le yuan ces derniers jours, a augmenté de 0,25 % pour atteindre 0,6418 $, poursuivant son rebond après avoir atteint jeudi son plus bas niveau en neuf mois, soit 0,6365 $.

Pendant ce temps, la plus grande crypto-monnaie du monde, le bitcoin, est restée proche de son plus bas niveau en deux mois, après une chute de plus de 8,5 % à 26 266 dollars jeudi. Sa dernière valeur était de 26 609 dollars.

"Il arrive un moment où il ne peut plus ignorer la hausse des rendements (du Trésor américain)", a déclaré M. Sycamore d'IG, qui voit la possibilité d'une baisse jusqu'à 24 500 dollars.

"La question est de savoir si vous voulez placer vos actifs dans une section spéculative du marché alors que le marché obligataire est en pleine déroute.