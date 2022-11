Le dollar en retrait pendant les élections américaines, le bitcoin s'effondre

New York (awp/afp) - Le dollar était en léger repli face à l'euro mardi en pleines élections législatives aux Etats-Unis, tandis que le bitcoin s'effondrait à son plus bas niveau depuis deux ans dans le sillage de la reprise in extremis de la plateforme de cryptomonnaies FTX par Binance.

Vers 19H30 GMT, le billet vert cédait 0,37% à 1,0057 dollar pour un euro.

"Si les républicains reprennent le contrôle du Sénat, de la Chambre des représentants ou des deux, le résultat sera une impasse législative pour deux ans, avec l'impossibilité de passer toute réforme politique majeure avant 2024", expliquait Jim Reid, analyste chez Deutsche Bank.

"Même si les résultats des élections peuvent être perturbateurs, en particulier dans le cas de duels controversés dont le décompte des résultats peut prendre un certain temps, les marchés semblent parier sur une impasse pour le gouvernement, en supposant que les républicains vont prendre le contrôle du Congrès", notait aussi Shaun Osborne de Scotiabank.

Un gouvernement américain paralysé semble avoir la faveur des marchés à plusieurs niveaux car cela implique moins de changements politiques, exclut de nouvelles règlementations pour des secteurs comme l'énergie, les banques ou la santé, diffère des modifications majeures du code des impôts.

Mais sur le marché des changes, la surprise est venue du camp des cryptomonnaies lorsque la plateforme de monnaies virtuelles Binance, numéro un du secteur, a annoncé inopinément racheter sa rivale FTX.com, apparemment en difficulté.

L'annonce a fait vaciller les cryptomonnaies. Le bitcoin chutait de 15,22% à 17.535 dollars vers 19H30 GMT, son plus bas depuis novembre 2020.

L'ether, la cryptomonnaie liée à la blockchain Ethereum, s'écroulait de plus de 21% à 1.945 dollars.

Aucun détail financier n'était divulgué dans la transaction de rachat mais Changpeng Zhao, le patron de Binance, a reconnu sur Twitter que l'opération était motivée "par un manque significatif de liquidités".

La nouvelle avait aussi un impact à la Bourse sur les actions des plateformes de cryptoactifs. Le titre de Coinbase perdait 12,82%, Robinhood fondait de plus de 17%.

Cours de mardi Cours de lundi 19H30 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0057 1,0020 EUR/JPY 146,52 146,88 EUR/CHF 0,9930 0,9903 EUR/GBP 0,8732 0,8703 USD/JPY 145,69 146,63 USD/CHF 0,9849 0,9886 GBP/USD 1,1567 1,1514

afp/rp