La publication d'un niveau d'inflation aux Etats-Unis en-deçà des attentes a fait sa première victime : le dollar accuse très fortement le coup au point de relancer la dynamique baissière initiée au quatrième trimestre 2022. Plus largement, la devise américaine plie face à quasiment toute les autres devises du G10.

La grande nouvelle de la semaine passée est sans conteste le plongeon du dollar dans la foulée de la publication d’un indice CPI plus faible qu’attendu. Quel rapport me direz-vous ? Depuis plusieurs mois, le dollar index s’était stabilisé au-dessus des 100.80 à la faveur de l’incertitude qui pesait sur le futur de la politique monétaire américaine. L’horizon s’est toutefois éclaircit quant à la fin probable du cycle de hausse de taux rendant de fait le dollar moins attractif face à ses pairs. Le graphique ci-dessous montre bien la structure de consolidation entre février et juillet dont la récente sortie par le bas milite pour un nouveau cycle de baissier avec une première cible autour des 95 avant d’envisager un retour sur les bas de 2021 à 89.65/20. Si vous êtes investi en monnaie américaine, il serait de bon temps de penser à vous protéger contre cette baisse annoncée. Si vous avez des liquidités libellées en dollars, là aussi nous vous invitons à (re)considérer sérieusement votre allocation.

(Source : Bloomberg)

Pour quelles devises me direz-vous ? Vous avez l’embarras du choix. Si vous êtes dans la zone Euro, cette devise parait toute indiquée. Si vous êtes basé en Suède, la couronne suédoise parait également une bonne option dans la mesure où l’USDSEK s’est bien retourné sous les 10.9128 et approche déjà le support horizontal à 10.16. Si un rebond devrait se matérialiser sur ce niveau, cela ne devrait qu’être temporaire avant d’envisager un objectif plus ambitieux à 9.65.

Les devises commodities se reprennent également fortement et testent actuellement les 0.6390 sur le Kiwi et les 0.6879/0.6900 sur l’Aussie. Un débordement de ces niveaux viendra ouvrir des objectifs respectivement autour de 0.6500 et 0.7121.