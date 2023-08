Le dollar s'est éloigné de son plus haut niveau depuis quatre semaines, alors que les investisseurs attendent le rapport sur l'emploi qui pourrait influencer la trajectoire des taux d'intérêt américains.

La livre sterling a légèrement augmenté après avoir récupéré les pertes subies suite à la décision de la Banque d'Angleterre d'augmenter ses taux d'un quart de point jeudi.

Le yen est resté proche du milieu de sa fourchette cette semaine, les opérateurs essayant d'évaluer la tolérance de la Banque du Japon à l'égard de rendements plus élevés après la modification surprise de sa politique la semaine dernière.

Dans le même temps, le dollar australien, sensible au risque, s'est renforcé à la suite d'un rebond des actions chinoises et des contrats à terme sur les actions américaines.

L'indice du dollar américain, qui évalue la monnaie par rapport à un panier de six contreparties, a baissé de 0,07% à 102,38 au début de l'Asie. Jeudi, il a atteint son plus haut niveau depuis le 7 juillet à 102,84 à un moment donné, mais a perdu de la vitesse plus tard dans la journée avec le rapport mensuel sur les emplois non agricoles à venir vendredi.

Cependant, le dollar a légèrement augmenté à 142,64 yens, aidé par la hausse des rendements du Trésor à long terme à un plus haut de près de neuf mois à 4,198% la nuit dernière.

La livre sterling a augmenté de 0,17% à 1,27305 $, après avoir chuté à 1,2620 $ jeudi pour la première fois depuis le 30 juin après la décision de la BoE, malgré un avertissement selon lequel les taux resteraient probablement élevés pendant un certain temps.

L'euro a augmenté de 0,06 % pour atteindre 1,09585 $.

"Le marché des changes n'est pas particulièrement intéressé par l'extension des positions, en particulier avant le rapport sur les salaires", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank, notant que le dollar n'a pas étendu ses gains autant qu'on aurait pu s'y attendre sur la base de la hausse des rendements du Trésor.

Dans le même temps, "à moins ou jusqu'à ce que ce qui se passe avec les rendements du Trésor s'inverse, il n'y a pas de perspective significative de baisse du dollar-yen, à moins que nous ne voyions une détérioration très spectaculaire du sentiment de risque", a-t-il ajouté.

En ce qui concerne la BoE, "le message selon lequel les taux ne baisseront probablement pas aussi rapidement qu'aux États-Unis ou ailleurs est une force positive pour la livre sterling, à condition que l'économie britannique puisse éviter une récession", a déclaré M. Attrill.

La semaine dernière, la Banque centrale européenne a indiqué qu'elle pourrait faire une pause lors de sa prochaine réunion en septembre, alors que l'inflation continue de chuter et que la croissance s'affaiblit.

Pendant ce temps, le dollar australien a augmenté de 0,5 % pour atteindre 0,65815 $, poursuivant son redressement après avoir atteint jeudi son plus bas niveau en deux mois, soit 0,6514 $.

Ceci malgré le fait que la Reserve Bank of Australia ait déclaré dans sa déclaration trimestrielle de politique monétaire que l'inflation allait dans la bonne direction, réduisant ainsi la perspective de nouvelles hausses de taux.

La devise sensible au risque s'est plutôt concentrée sur les ondes positives des marchés boursiers, le Hang Seng de Hong Kong ayant rebondi de 1,6 % et les contrats à terme du Nasdaq E-mini américain ayant augmenté de 0,5 %.

L'Aussie est en baisse depuis la mi-juillet en raison de la chute des prix des matières premières et de la lenteur de la reprise du principal partenaire commercial de l'Australie, la Chine, après trois années de restrictions liées à la pandémie.