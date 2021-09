Le dollar est en baisse après les données initiales sur les demandes d'allocations de chômage et les chiffres de l'emploi.

Les demandes initiales hebdomadaires de chômage aux États-Unis ont diminué la semaine dernière, et les licenciements ont atteint leur niveau le plus bas en plus de 24 ans. Pourtant, la hausse des cas de COVID-19 ces dernières semaines a menacé la reprise économique, empêchant la Réserve fédérale de revenir sur ses mesures de relance massives.

"C'était mieux que prévu, mais ce n'était pas suffisant pour changer l'opinion de quiconque sur ce qui se passe, sur le rythme de la réduction progressive ou sur ce que pourrait être le chiffre de vendredi. Il se situait juste dans la fourchette des estimations", a déclaré Marshall Gittler, responsable de la recherche sur les investissements chez BDSwiss.

Mercredi, le rapport national ADP sur l'emploi a été beaucoup plus faible que prévu. Vendredi, le gouvernement américain rendra compte de l'évolution de la masse salariale pour le mois d'août. Les emplois non agricoles devraient augmenter de 750 000, et le taux de chômage devrait passer de 5,4 % à 5,2 %, selon les estimations de Reuters.

Le dollar a été freiné par l'incertitude entourant la politique de la Fed. Vendredi dernier, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la réduction progressive de ses mesures de relance pourrait commencer cette année, mais la banque centrale n'est pas pressée.

"Ils ont à peu près cloué leurs couleurs au mât, ils ont dit qu'à moins que l'enfer ne se déchaîne, ils vont commencer à réduire leurs dépenses cette année, donc nous devrions voir un échec massif ou probablement plusieurs échecs massifs pour qu'ils le retardent", a déclaré Gittler.

D'autres données ont montré que les nouvelles commandes de produits fabriqués aux États-Unis ont augmenté en juillet, tandis que les dépenses d'équipement des entreprises sont restées fortes, malgré les contraintes de l'offre et les tendances des dépenses qui se déplacent des biens vers les services.

L'indice du dollar a baissé de 0,303 % à 92,229, après être descendu jusqu'à 92,219, son plus bas niveau depuis le 5 août.

L'euro était en hausse de 0,31 % à 1,1874 $.

Cette semaine, d'autres données ont montré que l'inflation a augmenté de 3 % dans la zone euro en août, ce qui a contribué à pousser l'euro à un sommet d'un mois à 1,8745, son plus haut niveau depuis le 4 août. Jeudi, des données ont montré que l'industrie manufacturière est restée forte dans la région, mais les problèmes de chaîne d'approvisionnement ont fait grimper les prix.

Les récents commentaires des faucons de la Banque centrale européenne, dont l'Autrichien Robert Holzman et le patron de la Bundesbank Jens Weidman, ont également soutenu la monnaie unique. Le président de la BCE, M. Lagarde, a déclaré que la région se remettait de la pandémie et n'avait besoin que d'un soutien "chirurgical".

La BCE doit tenir une réunion de politique monétaire le 9 septembre.

Le yen japonais s'est renforcé de 0,04 % par rapport au billet vert, à 109,96 par dollar. La livre sterling s'est échangée à 1,3834 $, en hausse de 0,48 %.

Parmi les cryptomonnaies, le bitcoin a franchi la barre des 50 000 dollars pour la première fois depuis le 23 août et a augmenté dernièrement de 0,98% à 49 333,82 dollars. L'Ethereum a chuté de 1,5 % à 3 774,04 $ après avoir atteint mercredi un sommet de 3,837,20 $ sur trois mois et demi.

========================================================

Cours acheteur des devises à 15h11 (1911 GMT)

Description RIC Dernière clôture américaine Variation en pourcentage depuis le début de l'année Pct Haut Offre Bas Offre

Variation précédente

Session

Indice dollar

92.2250 92.5090 -0.30% 2.494% +92.5360 +92.2190

Euro/Dollar

$1.1874 $1.1840 +0.29% -2.82% +$1.1875 +$1.1834

Dollar/Yen

109.9650 110.0500 -0.07% +6.43% +110.1200 +109.9150

Euro/Yen

130.57 130.26 +0.24% +2.88% +130.5900 +130.1700

Dollar/Suisse

0.9146 0.9158 -0.13% +3.38% +0.9167 +0.9140

Sterling/Dollar

$1.3834 $1.3768 +0.50% +1.27% +$1.3839 +$1.3768

Dollar/Canadien

1.2556 1.2618 -0.49% -1.40% +1.2637 +1.2552

Aussie/Dollar

$0.7401 $0.7369 +0.45% -3.78% +$0.7409 +$0.7356

Euro/Suisse

1.0860 1.0840 +0.18% +0.49% +1.0864 +1.0834

Euro/Sterling

0.8582 0.8597 -0.17% -3.97% +0.8603 +0.8577

NZ

Dollar/Dollar 0,7111 0,7070 +0,64% -0,91% +$0,7120 +$0,7058

Dollar/Norvège

8.6535 8.6990 -0.44% +0.86% +8.7035 +8.6480

Euro/Norvège

10.2771 10.2920 -0.14% -1.81% +10.3100 +10.2530

Dollar/Suède

8.5729 8.5990 -0.15% +4.59% +8.6196 +8.5723

Euro/Suède

10.1805 10.1957 -0.15% +1.03% +10.2062 +10.1740