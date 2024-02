L'indice du dollar a légèrement baissé mercredi après que le compte-rendu de la réunion de janvier de la Réserve fédérale ait été largement conforme aux attentes et ait montré que la majorité des décideurs politiques étaient préoccupés par les risques d'une réduction trop rapide des taux d'intérêt.

Les traders ont repoussé à juin la date à laquelle la Fed commencera à réduire ses taux d'intérêt, les responsables ayant indiqué qu'ils voulaient voir plus de preuves que l'inflation continuerait à diminuer.

"Les participants ont souligné l'incertitude liée à la durée pendant laquelle une politique monétaire restrictive devrait être maintenue pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 % de la Fed, selon le compte rendu de la réunion.

Le message général est qu'ils observent les progrès, mais qu'ils ne sont pas tout à fait au rendez-vous, a déclaré Vassili Serebriakov, stratège de change chez UBS à New York.

L'inflation des prix à la consommation et à la production plus élevée que prévu la semaine dernière a soulevé la possibilité que la Fed maintienne les taux plus longtemps, voire procède à de nouvelles hausses si elle continue à le faire.

Toutefois, les chiffres des ventes au détail et d'autres données ont également montré des signes de faiblesse, ce qui a fait baisser le billet vert au cours de la semaine dernière.

Il y a encore suffisamment de points d'interrogation en ce qui concerne les données à venir et, par conséquent, nous avons vu le dollar subir une certaine pression, a déclaré Bipan Rai, responsable nord-américain de la stratégie de change chez CIBC Capital Markets à Toronto, ajoutant : "Il s'agit vraiment d'un environnement axé sur les données.

Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré mercredi que les données relatives à l'inflation compliqueront les prochaines décisions de la Fed en matière de taux d'intérêt.

L'indice du dollar était en baisse de 0,04% sur la journée à 104,00, après avoir atteint 103,79 mardi, son plus bas niveau depuis le 2 février.

L'euro a gagné 0,1 % à 1,0815 $. Le billet vert a augmenté de 0,13% à 150,19 yens.

UBS Serebriakov note que les traders restent sur des opérations de portage car le calendrier prévu des réductions de taux est repoussé, ce qui a conduit les monnaies à faible rendement comme le yen à sous-performer. Dans les opérations de portage, les investisseurs vendent des devises à faible rendement et investissent dans des devises à rendement plus élevé.

Tant que les actions sont stables ou en hausse, cela signifie que le sentiment de risque est fort, ce qui favorise les opérations de portage sur le marché des changes.

La livre sterling était en hausse de 0,11 % à 1,2632 $ après que les chiffres aient montré que la Grande-Bretagne a enregistré son plus grand excédent budgétaire mensuel en janvier, avant le budget annuel du ministre des finances Jeremy Hunt en mars.

"L'excédent record ne signifie pas que le Royaume-Uni fonctionne à plein régime et génère des liquidités beaucoup plus rapidement qu'auparavant. L'excédent était plus faible que prévu", a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

"La croissance économique devrait rester faible, il est donc peu probable que les données d'aujourd'hui influencent la décision de la Banque d'Angleterre quant à la date à laquelle elle réduira ses taux.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a chuté de 1,96 % pour atteindre 51 028 dollars.