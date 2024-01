Le dollar a progressé mercredi et s'est maintenu à son plus haut niveau en deux semaines par rapport à ses principaux homologues, soutenu par une confluence de facteurs, notamment les rendements élevés du Trésor américain et un retour à la prudence dans le sentiment de risque qui a pesé sur Wall Street.

Les échanges ont été limités en Asie, le Japon étant en vacances, et les investisseurs revenant d'un congé prolongé pour le Nouvel An, les devises se sont échangées de manière latérale dans les premières transactions.

Cependant, le dollar néo-zélandais, souvent utilisé comme indicateur de l'appétit pour le risque, a chuté à son plus bas niveau en deux semaines, à 0,62485 $.

Le dollar australien a également atteint son plus bas niveau en deux semaines, à 0,6756 $.

La monnaie américaine est restée globalement ferme, bénéficiant d'un certain répit après avoir chuté de 2 % le mois dernier et enregistré sa première perte annuelle depuis 2020.

Un regain d'appétit pour le risque à la fin de l'année dernière - déclenché par une tendance dovish lors de la réunion de politique de la Réserve fédérale de décembre qui a alimenté les paris sur les réductions des taux américains en 2024, a renversé le billet vert et déclenché un rallye dans les bons du Trésor et les actions.

Toutefois, cette tendance ne s'est pas poursuivie au début de la nouvelle année, un accès d'aversion au risque ayant entraîné une baisse du S&P 500 et du Nasdaq Composite lors de leur première séance de 2024, entraînée par les grands noms de la technologie.

"Nous venons d'assister à un renversement significatif du sentiment de risque au cours des dernières 24 heures", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank (NAB). "Les rendements américains sont plus élevés, les actions américaines sont plus faibles et le dollar est plus fort. Je pense qu'il s'agit là d'une histoire simple".

"Le dollar kiwi, qui est l'une des monnaies les plus sensibles au risque, a en quelque sorte sous-performé par rapport à la plupart des autres monnaies", a ajouté M. Attrill.

Un dollar globalement plus fort a également pesé sur l'euro et la livre sterling, qui avaient enregistré mardi leur pire performance quotidienne depuis des mois.

L'euro était à 1,0949 $ après avoir perdu 0,95 % mardi, sa plus forte baisse quotidienne depuis juillet de l'année dernière.

La livre sterling a également vacillé près de son plus bas niveau en trois semaines et a changé de mains à 1,2630 $, après avoir perdu 0,87 % au cours de la séance précédente, sa plus forte baisse journalière depuis près de trois mois.

L'indice du dollar a oscillé près d'un pic de deux semaines et s'est maintenu à 102,15 après avoir bondi de 0,86 % mardi, ce qui a constitué sa meilleure performance quotidienne depuis mars 2023.

Le billet vert a été soutenu par un rebond des rendements du Trésor américain, qui a vu le rendement de référence à 10 ans atteindre un sommet de plus de deux semaines lors de la session précédente.

Les transactions au comptant sur les bons du Trésor en Asie ont été fermées mercredi en raison du jour férié au Japon.

Ailleurs, le yen a peu changé à 141,98 pour un dollar, après avoir chuté de près de 0,8 % au cours de la session précédente.

Les analystes ont déclaré que l'humeur du risque était également en partie motivée par des préoccupations concernant l'escalade des tensions géopolitiques, après qu'Israël ait tué le chef adjoint du Hamas, Saleh al-Arouri, lors d'une attaque de drone dans la capitale libanaise, Beyrouth, mardi.

"Je pense que les marchés (commencent) l'année en ayant du mal à ignorer complètement la géopolitique", a déclaré M. Attrill de la NAB.