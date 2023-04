Le dollar a légèrement progressé jeudi, mais ne s'est pas éloigné de son niveau le plus bas depuis deux mois, les traders évaluant l'impact sur la politique de la Réserve fédérale des données sur l'emploi américain qui seront publiées pendant le week-end des vacances.

Le rapport sur la masse salariale non agricole, très surveillé, sera publié vendredi, à la suite des données décevantes sur le secteur des services de l'Institute for Supply Management (ISM) et des chiffres de l'emploi privé de mercredi, ainsi que de l'effondrement de l'activité manufacturière américaine en mars, au début de la semaine.

La série de données économiques décevantes a renforcé les craintes d'une récession imminente dans la plus grande économie du monde, réduisant l'appétit pour le risque et poussant les opérateurs à rechercher des valeurs refuges.

L'indice du Dollar Index était en hausse de 0,1% à 101,95, après avoir chuté à 101,40, son plus bas niveau en deux mois, lors de la session précédente.

Le yen japonais a également trouvé un certain soutien de la part des acheteurs de valeurs refuges et était en dernier lieu en hausse de 0,2 % à 131,01 pour un dollar.

Pendant ce temps, les dollars australien et néo-zélandais, sensibles au risque, ont baissé de 0,29% et 0,27%, respectivement.

"La faiblesse des données économiques continue de peser sur le sentiment des investisseurs, déclenchant une fuite vers la sécurité", ont déclaré les analystes de Westpac dans une note adressée à leurs clients.

La faiblesse des données a fait baisser les actions américaines mercredi [STX/] alors que les bons du Trésor ont progressé, ce qui a fait chuter le rendement de référence à 10 ans à son plus bas niveau depuis septembre. Les rendements baissent lorsque les prix des obligations augmentent.

Le rendement du Trésor à 10 ans était à 3,3126%, tandis que le rendement à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était à 3,7922%. [US/]

"La clé du marché des changes sera l'interaction entre les chiffres de l'économie américaine en ce qui concerne les taux d'intérêt et le sentiment sur la politique de la Fed", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank.

Les signes économiques moroses ont renforcé l'opinion selon laquelle la Fed fera marche arrière sur les augmentations de taux. Les traders espèrent avoir plus d'informations lorsque le président de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, James Bullard, s'exprimera plus tard dans la journée de jeudi.

La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, connue pour être un faucon, a déclaré dans une interview accordée à Bloomberg TV mercredi qu'il était trop tôt pour savoir si la Fed aurait besoin d'augmenter son taux de référence lors de sa prochaine réunion de politique générale au début du mois de mai.

Les marchés à terme des taux d'intérêt américains évaluent actuellement à 55 % les chances que la Fed laisse ses taux inchangés lors de sa prochaine réunion, contre 43 % un jour plus tôt.

Des réductions de taux sont également envisagées dès juillet et jusqu'à la fin de l'année.

En ce qui concerne les autres devises, la livre sterling a baissé de 0,1 % à 1,2450 $, tandis que l'euro a reculé de 0,2 % à 1,0886 $.