Le dollar est en passe de connaître son plus grand plongeon depuis 2015, les investisseurs abandonnant leurs positions surchargées.

L'ampleur des mouvements du dollar contre de nombreuses devises jeudi a été stupéfiante, les investisseurs se retirant de ce qui a été considéré comme un commerce extrêmement encombré sur les marchés des changes.

À 12h30 (1730 GMT), la devise américaine reculait jusqu'à 2,9% face au yen japonais, sa plus forte baisse en une journée depuis juillet 2016. Contre l'euro, elle était en baisse de 1,4 %, sa plus forte baisse depuis le 4 novembre. Contre un panier de devises, le dollar était en baisse d'environ 1,9 %, en passe de connaître sa pire journée en près de sept ans.

"Il s'agissait d'un marché très fréquenté, c'est certain. La meilleure preuve en est la réaction majeure à toute raison de vendre le billet vert comme aujourd'hui", a déclaré John Doyle, vice-président des opérations et du trading chez Monex USA.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,4 % en octobre pour égaler la hausse du mois précédent, a déclaré le département du travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'IPC progresserait de 0,6 %.

Les données ont fait chuter les rendements du Trésor américain, le taux de référence à 10 ans atteignant 3,8555 %, son plus bas niveau depuis environ un mois - réduisant les écarts entre les rendements de la dette publique américaine et étrangère qui ont renforcé l'attrait du dollar.

Les inquiétudes concernant un violent retournement du dollar se sont accrues ces derniers mois, alors que le billet vert a prolongé un rallye jusqu'à un sommet de deux décennies contre un panier de devises, gagnant près de 20 % sur l'année.

Au 1er novembre, les spéculateurs du marché monétaire international étaient en position courte nette de 77 620 contrats sur le yen japonais, pour une valeur de 6,54 milliards de dollars, ainsi que des paris importants sur la livre sterling, le dollar australien et le dollar canadien, selon les données de la CFTC.

L'inversion de ces transactions pourrait alimenter une nouvelle faiblesse du dollar, selon les analystes, si de nouveaux signes de ralentissement économique conduisent les investisseurs à parier sur une Fed moins belliqueuse.

"Nous avons vu les marchés réévaluer le taux terminal à la baisse, ce qui entraîne également ou en cascade ce mouvement de prise de bénéfices sur le dollar", a déclaré Bipan Rai, responsable nord-américain de la stratégie FX chez CIBC Capital Markets. "Comme les déséquilibres de positionnement existent depuis un certain temps, il y a le risque de voir cette période de faiblesse du dollar se prolonger à mesure que ceux qui sont encore longs en dollars se dégagent."

Un dollar plus faible serait un soulagement pour les exportateurs et les multinationales américains, dont les bilans ont été malmenés par une monnaie plus forte cette année, ainsi que pour les économies de marché émergentes qui ont emprunté en dollars.

Daniel Wood, gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe chargée de la dette des marchés émergents chez William Blair, a augmenté les paris sur la hausse des devises des marchés émergents par rapport au dollar.

"Le marché est moins inquiet du resserrement des conditions financières. Donc, le statut de valeur refuge du dollar n'est pas si important", a-t-il déclaré. "Ainsi, les investisseurs se sentent plus à l'aise pour acheter d'autres devises. Je pense que c'est un microcosme de ce qui va se passer au cours de l'année prochaine."