Le dollar se dirigeait vers sa plus longue série de gains hebdomadaires en neuf ans vendredi, soutenu par une série de données économiques américaines résistantes qui ont également remis en question la fin du cycle de hausse des taux de la Réserve fédérale.

En Asie, les traders surveillaient de près les mouvements de la monnaie chinoise, après que le yuan ait chuté à son plus bas niveau en 16 ans lors de la session précédente.

L'indice du dollar américain, qui mesure la valeur du billet vert par rapport à ses principaux pairs, s'est stabilisé à 105,02 dans les premiers échanges, non loin du plus haut de six mois atteint lors de la séance précédente (105,15).

L'indice était sur le point d'étendre ses gains à une huitième semaine consécutive, et est en hausse de 0,7 % jusqu'à présent.

L'euro, le composant le plus important de l'indice du dollar, a été confronté à huit semaines consécutives de pertes, avec la monnaie unique en hausse marginale à 1,0701 $, après avoir chuté à un plus bas de trois mois de 1,0686 $ jeudi.

"La psychologie du marché est que les choses semblent bien meilleures aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank.

Les données publiées cette semaine ont montré que le secteur des services américain a connu un essor inattendu en août et que les demandes d'allocations chômage ont atteint leur niveau le plus bas depuis février la semaine dernière, tandis que dans la zone euro, la production industrielle en Allemagne, la plus grande économie d'Europe, a chuté un peu plus que prévu en juillet.

"Si l'on compare les fondamentaux actuels de la croissance en Europe et aux États-Unis, les États-Unis semblent toujours supérieurs", a déclaré M. Attrill.

La livre sterling est restée proche de son plus bas niveau de jeudi sur trois mois et s'est vendue pour la dernière fois à 1,2484 dollar, enregistrant ainsi une perte hebdomadaire de plus de 0,8 %.

DANS LE MARASME

Le yuan offshore a augmenté de 0,05% à 7,3379 pour un dollar, mais est resté proche de son plus bas niveau en 10 mois de 7,3490 atteint en août. Il est en voie de perdre près de 1% par rapport au dollar, sa pire semaine depuis près d'un mois.

Le yuan chinois n'a cessé de se déprécier depuis février, car l'essoufflement de la reprise économique post-pandémique et l'élargissement de l'écart de rendement avec d'autres économies, en particulier les États-Unis, ont affecté les flux de capitaux et les échanges commerciaux.

Le yuan, qui a atteint jeudi son niveau le plus bas depuis 2007, a chuté de près de 6 % par rapport au dollar depuis le début de l'année, devenant ainsi l'une des monnaies asiatiques les moins performantes avec son homologue offshore.

"Je m'attends à ce que l'USD/CNY atteigne 7,50 d'ici à la mi-2024, car aucune mesure de relance budgétaire majeure ne semble se profiler, et la politique monétaire devra donc continuer à supporter une partie du fardeau du soutien à l'économie", a déclaré Alvin Tan, responsable de la stratégie de change pour l'Asie chez RBC Capital Markets.

Le déclin rapide du yuan a incité les autorités à intervenir pour ralentir le rythme de sa dépréciation.

Le dollar australien, souvent utilisé comme substitut liquide du yuan, était en hausse de 0,07 % à 0,6381 $, mais risquait une perte hebdomadaire de plus de 1 %.

Le dollar néo-zélandais était également en voie de perdre environ 0,9 % pour la semaine et a acheté 0,5890 $ pour la dernière fois.

Les traders ont également été attentifs aux difficultés du yen, qui a augmenté de 0,15% à 147,06 pour un dollar, mais qui est resté du côté le plus faible du niveau clé de 145 qui a provoqué une intervention des autorités japonaises l'année dernière.

Si les autorités ont intensifié leurs efforts pour défendre le yen, elles ont également continué à insister sur la nécessité de maintenir la politique monétaire ultra-libre de la Banque du Japon.