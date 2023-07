Un dollar meurtri a été poussé à la baisse en Asie ce jeudi, les traders ayant considéré que la lenteur surprenante de l'inflation américaine était le signe que les hausses de taux d'intérêt américains seraient pratiquement terminées à la fin du mois.

Le dollar a connu sa pire séance en cinq mois cette nuit, chutant de plus de 1% contre l'euro pour atteindre son niveau le plus bas depuis plus d'un an et enregistrant des pertes encore plus importantes ailleurs.

L'euro a atteint son plus haut niveau depuis 15 mois, à 1,1141 dollar, au début des échanges asiatiques, et le yen, en hausse de 0,3 % à 138,16 pour un dollar, a atteint son plus haut niveau depuis la mi-mai. L'indice du dollar américain a légèrement baissé à 100,47, son plus bas niveau depuis avril 2022.

Le dollar néo-zélandais a atteint un plus haut de deux mois à 0,6309 $ et le dollar australien un pic de trois semaines à 0,6796 $.

Les mouvements ont été faibles, mais ont montré que les traders croient que le dollar a encore du chemin à faire. Le yuan a atteint son plus haut niveau en un mois à 7,1604 pour un dollar dans les échanges offshore. La livre sterling et le franc suisse ont testé leurs plus hauts niveaux de la nuit.

L'inflation de base aux Etats-Unis a été de 0,2% en juin, alors que le marché s'attendait à 0,3%. L'IPC annuel global est tombé à 3% et a baissé depuis qu'il a atteint un sommet de 9,6% un an plus tôt.

"Les gains excessifs de l'IPC s'éloignent et les récentes données sur l'inflation ont été très bénignes", a déclaré Steve Englander, responsable de la recherche mondiale sur les devises du G10 chez Standard Chartered.

"Nous, et de plus en plus le marché, doutons que la Fed augmente à nouveau ses taux après la réunion du 26 juillet", a-t-il ajouté.

"Nous pensons que la récente sous-performance du dollar reflète un changement qualitatif dans le confort du marché à être à découvert en dollars, car le taux directeur de la Fed semble de plus en plus plafonné.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt ont montré que les marchés ont pleinement pris en compte une hausse des taux de la Réserve fédérale dans le courant du mois, mais que les attentes concernant d'autres augmentations sont en train de diminuer.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans, qui suivent les attentes en matière de taux, ont chuté de plus de 15 points de base au cours de la nuit pour atteindre 4,73 %.

Dans les pays scandinaves, où l'inflation semble solide et où les banquiers centraux prévoient de nouvelles hausses de taux, les devises ont bondi, les couronnes suédoise et norvégienne augmentant de plus de 2 % et prévoyant des gains d'environ 5 % pour la semaine.

En Asie, le yen a gagné 4,8 % par rapport au dollar en cinq jours et presque autant sur les autres principales devises, les vendeurs à découvert s'étant retirés et l'attention du marché se tournant vers la Banque du Japon (BOJ), qui pourrait bientôt modifier sa politique de contrôle des rendements.

Les rendements des obligations d'État japonaises ont atteint des sommets plurimensuels mercredi, bien que le rendement à 10 ans, très surveillé, reste à 0,46 %, confortablement en dessous du plafond de 0,5 % fixé par la BOJ, ce qui ne laisse entrevoir qu'une spéculation modeste sur un changement de politique.

La livre sterling s'est établie à 1,2994 $, juste en dessous de son plus haut de la nuit de 1,3001 $. Le franc suisse, qui a atteint son plus haut niveau depuis 2015 dans la nuit, s'est négocié juste en dessous de ce niveau à 0,8661 franc pour un dollar.

Les données commerciales chinoises sont attendues plus tard jeudi, ainsi que les minutes de la réunion de la Banque centrale européenne du mois dernier, les données de la production industrielle européenne et le PIB mensuel britannique.