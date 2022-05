Le dollar est proche de son plus bas niveau sur un mois alors que les minutes de la Fed indiquent une pause dans les taux.

Le Dollar Index - qui mesure la monnaie par rapport aux six principales devises - a légèrement augmenté de 0,1% à 102,15, la baisse des actions asiatiques ayant stimulé la demande de valeurs refuges comme le billet vert.

Cependant, l'indice s'est surtout consolidé autour de 102 après un bref rebond à 102,45 immédiatement après la publication des minutes de mercredi.

Les analystes ont déclaré que rien ne laissait présager un nouveau renforcement de la position déjà belliqueuse du Comité fédéral de l'open market. La Bourse s'est reprise pendant la nuit en raison de ces perspectives, tandis que les rendements du Trésor à long terme sont restés stables.

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, avait déjà suggéré en début de semaine qu'une pause pourrait être le meilleur plan d'action en septembre afin de surveiller les effets sur l'économie après deux nouvelles hausses de 50 points de base en juin et juillet.

Le Dollar Index a atteint un pic de près de deux décennies au-dessus de 105 au milieu du mois, mais les signes indiquant que l'action agressive de la Fed pourrait déjà ralentir la croissance économique ont incité les traders à réduire leurs paris sur le resserrement, les rendements du Trésor ayant également chuté par rapport à des sommets pluriannuels.

Le rendement du Trésor à 10 ans a évolué latéralement à Tokyo à 2,75 %, poursuivant sa consolidation autour de ce niveau cette semaine.

"Une toile de fond molle du DXY se forme (même si) il est encore trop tôt pour parler d'un pic à long terme du DXY", ont écrit les stratèges de Westpac dans une obligation client, en référence à l'indice du dollar.

"Le DXY pourrait osciller pendant un moment, mais les retracements vers le niveau 101 sont à acheter."

Le dollar a ajouté 0,08 % à 127,425 yens, tandis que l'euro était à peu près plat à 1,0679 $. La livre sterling a glissé de 0,17 % à 1,25615 $.

Le dollar australien, sensible au risque, a chuté de 0,25 % à 0,70695 $. Le dollar néo-zélandais a chuté de 0,31 % à 0,6458 $, après avoir perdu la plupart de ses gains suite aux résultats de la réunion de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande de mercredi, qui l'avaient porté à un sommet de trois semaines à 0,6514 $.

L'attrait du dollar pour les valeurs refuges devrait le maintenir à la hausse, selon la stratège de la Commonwealth Bank of Australia, Kristina Clifton.

Une forte obligation de lutter contre l'inflation et une volonté de porter la politique monétaire à des niveaux restrictifs "suggèrent que le FOMC pourrait ne pas réussir à offrir un atterrissage en douceur à l'économie américaine (et) les signes de perte de vitesse de l'économie américaine soutiendront le dollar et le yen", a-t-elle écrit dans une note de recherche.