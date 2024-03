Le dollar est resté stable face au yuan mardi, alors que les marchés digéraient une multitude de déclarations politiques en provenance de Chine, tandis qu'un rebond de l'inflation à Tokyo semblait rapprocher le Japon de la fin des taux d'intérêt négatifs.

Le bitcoin a connu plus d'action, gagnant 1,2 % à 68 341 $ après avoir fait un bond de plus de 7 % lundi. L'actif blockchain a bénéficié de flux vers les fonds négociés en bourse de crypto-monnaies, notamment aux États-Unis.

Les premières nouvelles de l'Assemblée populaire nationale (APN) de Chine n'ont guère surpris, Pékin s'en tenant à un objectif de croissance économique de 5 % et à un déficit budgétaire de 3 %.

Les analystes estiment qu'il sera difficile d'atteindre cet objectif, car la crise immobilière qui se prolonge, la faiblesse de la consommation, le ralentissement de la croissance mondiale et les tensions géopolitiques pèsent sur l'activité.

Le yuan a peu varié à 7,1987, les marchés espérant que des mesures de relance plus concrètes verraient le jour.

Le yen japonais est resté stable après que les données aient montré que l'inflation de base de Tokyo s'est accélérée à 2,5 % en février, contre 1,8 % le mois précédent. La mesure excluant l'alimentation et l'énergie a ralenti à 3,1%, mais est restée au-dessus de l'objectif de 2% de la Banque du Japon.

"L'inflation a grimpé bien au-dessus de 2 % et restera à ce niveau pendant quelques mois", a déclaré Marcel Thieliant, responsable de la région Asie-Pacifique chez Capital Economics. "En conséquence, nous maintenons notre prévision selon laquelle la Banque du Japon relèvera ses taux d'intérêt en territoire positif le mois prochain."

De nombreux analystes s'attendent à ce que les taux remontent à zéro en avril, après la fin du cycle de négociations salariales au Japon.

Le dollar était un peu plus bas, à 150,44 yens, après s'être à nouveau éloigné de la résistance autour de 150,85, qui a plafonné la monnaie depuis plus de trois mois maintenant.

Une cassure à la hausse ouvrirait la voie au sommet de novembre à 151,92, mais risquerait également de provoquer une intervention japonaise pour acheter le yen.

Les marchés considèrent actuellement qu'il y a environ 64 % de chances que la Réserve fédérale commence à réduire les taux d'intérêt américains en juin et qu'elle les abaisse d'environ 75 points de base cette année.

Le président de la Fed, Jerome Powell, aura l'occasion d'informer les investisseurs sur ses propres perspectives lorsqu'il se présentera devant les législateurs mercredi et jeudi.

L'euro a ralenti à 1,0853 $, après avoir testé la résistance autour de 1,0866 $. L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à six grands pairs, est resté inchangé à 103,840.

La Banque centrale européenne (BCE) se réunit jeudi et les marchés sont convaincus qu'elle maintiendra ses taux à 4,0 %. Les contrats à terme impliquent une probabilité de 88 % que les réductions commencent en juin et ont prévu 89 points de base d'assouplissement pour 2024.

"La persistance de l'IPC des services et les signes de reprise des services plus largement dans les données d'enquête suggèrent que la BCE continuera à mettre l'accent sur la patience et le maintien de la politique restrictive", ont soutenu les analystes de Westpac.

"Après avoir tenu les tests sous 1,0800 $ la semaine dernière, l'EUR/USD semble prêt à tester la zone de 1,0900-50 $, le milieu de sa fourchette depuis fin décembre."

La livre sterling s'est stabilisée à 1,2692 $ avant le budget britannique de mercredi. Le ministre des finances, Jeremy Hunt, a tenté d'atténuer les spéculations sur d'importantes réductions d'impôts avant les élections. (Reportage de Wayne Cole, édition de Sam Holmes)