Le dollar est resté stable lundi, les opérateurs se tournant vers une semaine dominée par les réunions des banques centrales du monde entier, la Banque du Japon semblant sur le point de mettre fin aux taux négatifs et l'attention se portant sur le nombre de baisses de taux prévues par la Réserve fédérale.

Outre le Japon et les États-Unis, les banques centrales d'Angleterre, d'Australie, de Norvège, de Suisse, du Mexique, du Brésil et d'Indonésie doivent toutes se réunir, et la plupart d'entre elles ne devraient pas modifier leurs taux.

En Asie, les projecteurs sont braqués sur la Banque centrale du Japon, car les augmentations de salaires plus importantes que prévu par les grandes entreprises japonaises ont renforcé les attentes selon lesquelles la banque centrale est prête à annoncer une nouvelle ère en mettant fin à la politique des taux d'intérêt négatifs, potentiellement dès cette semaine.

Les préparatifs internes en vue d'une sortie sont en cours depuis que Kazuo Ueda a pris ses fonctions de gouverneur de la BOJ en avril de l'année dernière, et étaient pour la plupart terminés à la fin de l'année, ont déclaré à Reuters des sources familières avec les réflexions de la banque.

Lundi, le yen japonais a perdu 0,13 % à 149,22 pour un dollar, son niveau le plus bas depuis plus d'une semaine, mais il reste en hausse de 0,5 % en mars par rapport au billet vert.

Tom Kenny, économiste international senior chez ANZ, a déclaré que la fin de la politique de taux d'intérêt négatifs devrait se traduire par une augmentation de 10 points de base, faisant passer le taux directeur actuel de -0,1 % à 0,0 %. "Nous pensons qu'il s'agira d'un relèvement dovish et qu'il est peu probable que la BOJ signale son intention de procéder à un nouveau relèvement dans un avenir proche.

Il est possible que la BOJ choisisse d'attendre sa réunion d'avril pour agir, les marchés évaluant à 39 % les chances que la banque centrale agisse mardi.

Outre le Japon, la banque centrale australienne doit également se réunir mardi et devrait maintenir ses taux, les économistes interrogés par Reuters s'attendant à au moins deux baisses de taux au cours du dernier trimestre de 2024.

Le dollar australien a peu changé à 0,6560 $, se rapprochant de son plus bas niveau depuis plus d'une semaine. Le dollar australien est en hausse d'environ 1% depuis le début du mois de mars. Le dollar néo-zélandais était légèrement plus élevé à 0,60855 $.

L'euro était en baisse de 0,04 % à 1,0883 $, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2729 $, en baisse de 0,08 % sur la journée, avant la réunion de la Banque d'Angleterre de jeudi, au cours de laquelle la banque centrale devrait ne pas modifier ses taux.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six devises, dont l'euro et le yen, était à 103,48, après avoir atteint 103,50, son plus haut niveau depuis le 6 mars, avant la réunion de la Fed cette semaine.

Alors que la banque centrale américaine ne devrait pas modifier ses taux d'intérêt, les données sur les prix à la production et à la consommation aux États-Unis, plus élevées que prévu la semaine dernière, ont incité les opérateurs à réduire leurs paris sur de futures réductions.

Selon l'outil FedWatch du CME, les opérateurs tablent désormais sur une réduction de 72 points de base cette année, avec 56 % de chances que la première baisse de taux ait lieu en juin.

L'attention se porte désormais sur la question de savoir si les décideurs politiques modifieront leurs projections de baisses de taux, ou dot plots, pour cette année. En décembre, la Fed prévoyait un assouplissement de 75 points de base, soit trois baisses de taux, en 2024.

Les stratèges de NatWest ont déclaré que le rapport sur l'inflation de la semaine dernière est susceptible de maintenir la Fed en mode "attente et surveillance", et que l'on s'attend généralement à ce que le graphique en pointillés soit mis à jour.

"Nous supposons que le président Powell et les comités ont le même scénario de base que le graphique de décembre, avec trois mouvements de 25 points de base cette année. Toutefois, la barre n'est pas très haute pour que les responsables signalent qu'ils maintiendront les taux un peu plus longtemps en montrant seulement deux baisses de 25 points de base cette année."

Ailleurs, dans les crypto-monnaies, le bitcoin était en baisse de 1,3 % à 66 983 $, après avoir atteint un record de 73 803 $ la semaine dernière. L'Ether était en baisse de 1,75% à 3 565,80 $.