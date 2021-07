Le dollar et le yen reculent en raison du regain d'intérêt pour le risque et de la hausse du bitcoin par Musk.

Les valeurs refuges que sont le dollar américain et le yen sont restées en retrait jeudi, après avoir reculé par rapport à des sommets de plusieurs mois, dans un contexte de reprise de l'appétit pour le risque, alors que de solides bénéfices ont dopé les actions de Wall Street.

Les crypto-monnaies se sont redressées après que le PDG de Tesla Inc, Elon Musk, a déclaré que l'entreprise recommencerait "très probablement" à accepter les bitcoins comme moyen de paiement.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à six grandes devises, s'est établi à 92,810 après avoir reculé par rapport à un sommet de trois mois et demi de 93,194 touché mercredi.

Le yen s'est négocié à 130,045 pour un euro, après avoir atteint un sommet de près de quatre mois à 128,610 en début de semaine, et à 81,00 pour un dollar australien, après avoir atteint un sommet de cinq mois et demi à 79,85.

"De solides bénéfices ont balayé les inquiétudes liées au Delta aux États-Unis", pesant sur les devises refuges, a écrit Tapas Strickland, analyste de la National Australia Bank, dans une note aux clients.

"Le consensus est que (la souche Delta) ne pose pas de risque immédiat pour la reprise", retardant la réouverture de trois mois au maximum alors que les pays intensifient les campagnes de vaccination en réponse, a-t-il dit.

La livre sterling s'est échangée à 1,3708 dollar, se relevant d'un creux de 5 mois et demi à 1,35725 dollar atteint mardi, malgré l'augmentation des cas de la variante Delta en Grande-Bretagne et la confusion concernant la levée des restrictions en Angleterre.

L'Aussie a changé de mains à 0,7350 $, après un plus bas de huit mois à 0,72895 $ la veille, même si la moitié de la population australienne est sous confinement.

L'euro s'est établi à 1,1789 $, après avoir touché mercredi un plus bas de trois mois et demi à 1,1752 $, en prévision d'une décision très attendue de la Banque centrale européenne plus tard dans la journée.

Les décideurs politiques mettront en ?uvre pour la première fois des changements dans leur stratégie et il est presque certain qu'ils promettront une période de stimulation encore plus longue afin de respecter leur engagement à stimuler l'inflation.

Les analystes considèrent généralement que l'attitude dovish de la BCE affaiblit l'euro à moyen terme.

"Dans l'ensemble, le nouvel objectif d'inflation de la BCE suggère que la politique monétaire restera ultra-accommodante pendant une période encore plus longue", ce qui constituera un vent contraire pour l'euro, ont écrit Kim Mundy et Carol Kong, stratèges à la Commonwealth Bank of Australia, dans une note de recherche.

"En effet, nous pensons que la BCE sera l'une des dernières banques centrales sous notre couverture à resserrer sa politique."

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a maintenu son bond de 7,9 % de mercredi - le plus important depuis la mi-juin - pour s'échanger autour de 32 200 dollars.

Son rival, l'éther, s'est négocié juste en dessous de 2 000 dollars après une hausse de 12 %.