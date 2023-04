Le dollar américain et le yen, deux valeurs refuges, sont restés stables après avoir grimpé en flèche au cours de la nuit, alors que les inquiétudes renouvelées concernant le secteur bancaire et l'économie américaine ont entamé le sentiment de risque.

Le Dollar Index, qui mesure la monnaie par rapport à six grands rivaux, a augmenté de 0,01% à 101,80 après une hausse de 0,5% dans la nuit. L'indice est en baisse de 0,76% pour le mois.

Les actions de la First Republic Bank ont chuté de près de 50 % mardi, après qu'elle ait fait état d'une chute de plus de 100 milliards de dollars des dépôts au cours du trimestre, en raison d'une perte de confiance dans le secteur bancaire.

La banque est confrontée à des options difficiles et de moins en moins nombreuses pour redresser ses activités, avec la création d'une "bad bank" ou des possibilités de vente d'actifs, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier.

"La hausse du dollar est la réponse habituelle aux mauvaises nouvelles, même si celles-ci proviennent des États-Unis", a déclaré Joseph Capurso, responsable de l'économie internationale et durable à la Commonwealth Bank of Australia. "Si les inquiétudes concernant les petites banques américaines persistent, nous nous attendons à ce que le dollar reste élevé".

Le yen japonais a augmenté de 0,01% à 133,69 pour un dollar, après avoir gagné environ 0,4% mardi. La valeur refuge traditionnelle a gagné 2,6 % en mars sur fond de craintes d'une crise bancaire généralisée, mais a perdu 0,6 % pour le mois d'avril.

Les nouvelles données économiques ont également pesé sur le sentiment. La confiance des consommateurs américains a baissé à son plus bas niveau depuis neuf mois en avril, selon des données publiées cette nuit, augmentant le risque que l'économie tombe en récession cette année.

L'indice manufacturier de la Fed de Richmond a également chuté, à -10 en avril, soit le quatrième mois consécutif de contraction.

Les marchés évaluent désormais à 76 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base lors de la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine, selon l'outil FedWatch du CME, alors qu'ils évaluaient à 90 % cette probabilité en début de semaine.

La Réserve fédérale publiera son examen interne de la supervision de la Silicon Valley Bank vendredi, a déclaré la banque centrale.

Cet examen, mené par Michael Barr, vice-président de la Fed chargé de la supervision, fait suite à la faillite brutale de la banque régionale le mois dernier. Il comprendra des recommandations politiques et des informations confidentielles sur la supervision que la Fed ne divulgue généralement pas au public, a déclaré M. Barr.

L'euro était en hausse de 0,04 % à 1,0976 $, mais s'est éloigné du sommet de 10 mois qu'il a atteint au début du mois. La livre sterling s'échangeait à 1,2411 $, en hausse de 0,02 % sur la journée. Le kiwi a augmenté de 0,15 % pour atteindre 0,615 $.

Le dollar australien a oscillé entre pertes et gains après que les données aient montré que l'inflation s'est éloignée de son plus haut niveau depuis 33 ans au premier trimestre, tandis que l'inflation de base est tombée en dessous des prévisions. Les économistes d'ING ont déclaré qu'un rapport sur l'inflation plus froid que les estimations devrait être suffisant pour "encourager les pensées que la récente pause dans le resserrement des taux par la Banque de réserve d'Australie pourrait finir par être plus que cela, et confirmer que 3,6 % était le sommet des taux de ce cycle".

Dans les cryptomonnaies, le bitcoin a grimpé de 1,2 % à 28 315,40 dollars. L'ethereum a augmenté de 0,4 % pour atteindre 1 867,70 $.