Le dollar a peu varié vendredi, sous la pression d'une baisse des rendements du Trésor après un rapport sur l'inflation américaine mitigé qui, selon les investisseurs, a permis de dégager une marge de manœuvre pour l'assouplissement attendu en septembre de la part de la Réserve fédérale.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) du Département du Commerce a augmenté de 0,1%, comme prévu, après avoir été inchangé en mai, soulignant l'amélioration de l'environnement de l'inflation.

En glissement annuel, l'indice des prix PCE a augmenté de 2,5 % après une hausse de 2,6 % en mai, ce qui est également conforme aux prévisions des économistes interrogés par Reuters. La Fed suit de près les mesures des prix PCE dans le cadre de sa politique monétaire, et l'atténuation des pressions inflationnistes pourrait aider les responsables qui se réuniront la semaine prochaine à s'assurer que l'inflation se rapproche de l'objectif de 2 % fixé par la banque centrale américaine.

Steve Englander, responsable de la recherche sur les devises du G10 à la Standard Chartered Bank à New York, a déclaré que les données PCE publiées un jour plus tôt, parallèlement à un taux de croissance étonnamment élevé de 2,8 % pour le PIB du deuxième trimestre, ont suscité une inquiétude de dernière minute quant à des données mensuelles plus chaudes.

Ainsi, la hausse signalée vendredi a été un soulagement par rapport aux chiffres de jeudi montrant que les prix de base de la PCE augmentaient à un taux de 2,9 %.

"Le chiffre était suffisamment bon", a déclaré M. Englander. "Ce n'était pas un coup de maître, mais par rapport à hier, les marchés ont dit 'oui, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, cela ne fait pas vraiment dérailler le mois de septembre et ils (la Fed) n'allaient pas réduire leurs taux en juillet de toute façon. La vie continue".

Entre-temps, le yen a dominé les marchés des devises ce mois-ci, après avoir atteint un sommet de près de trois mois de 151,945 pour un dollar jeudi. Il a commencé le mois à 161,96, son niveau le plus bas depuis 38 ans, avant que la Banque du Japon n'intervienne sur le marché des changes et que les anticipations d'une modification de la politique monétaire de la Banque du Japon lors de sa réunion de la semaine prochaine n'éliminent les positions courtes sur le yen dans le cadre du carry trade.

Le Federal Open Market Committee se réunit les 30 et 31 juillet, les mêmes jours que la BOJ. On s'attend à ce qu'il maintienne les coûts d'emprunt, mais les traders continuent de parier que la Fed réduira ses taux lors de sa prochaine réunion en septembre et qu'elle procédera à deux autres baisses de taux cette année.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a baissé de 5,4 points de base, tandis que les rendements des obligations à deux ans, qui évoluent généralement en fonction des attentes en matière de taux d'intérêt, ont baissé de 5,6 points de base après la publication du rapport.

La Banque du Japon, quant à elle, pourrait relever ses taux la semaine prochaine, les marchés estimant à 64 % la probabilité d'une hausse de 10 points de base. La perspective d'une réduction des écarts de taux d'intérêt entre les États-Unis et le Japon a réduit la confiance dans l'utilisation du yen à faible rendement comme monnaie de financement pour les investissements dans d'autres économies. Il est toujours rentable d'être à découvert sur le yen, mais la volatilité accrue fait qu'il est plus difficile de conserver ces positions.

"Ce que vous voyez, ce sont des investisseurs japonais et étrangers qui quittent le marché japonais et investissent dans la technologie mondiale, principalement. Donc, à moins que la BOJ ne persuade (les investisseurs) de revenir sur le marché des actifs japonais, il est très difficile d'affirmer que le yen est au milieu d'un tournant pour l'instant", a-t-il déclaré.

Le dollar/yen s'est affaibli de 0,1% à 153,77 en fin de journée. L'euro a augmenté de 0,13% à 1,0858 $.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de six devises dont le yen et l'euro, a baissé de 0,04% à 104,29.

La livre sterling s'est renforcée de 0,17 % à 1,2873 $. Ce prix est bien inférieur au plus haut d'un an de 1,3044 $ atteint la semaine dernière, les traders estimant qu'il y a 50 % de chances que la Banque d'Angleterre réduise ses taux lors de sa réunion de la semaine prochaine. Les marchés anticipent une réduction de 51 points de base cette année.

Le Dollar/Canada a augmenté de 0,05% à 1,3811.

Face au franc suisse, le dollar s'est renforcé de 0,19% à 0,8830. Le dollar australien s'est renforcé de 0,28 % à 0,6556 dollar et le kiwi de 0,1 % à 0,5892 dollar.

Le dollar s'est raffermi de 0,07% face au yuan chinois à 7,2502 yuans.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin a gagné 3,32% à 67 440,00 dollars. L'ethereum a augmenté de 3,17% à 3 253,30 dollars.