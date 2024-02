Le dollar américain s'est maintenu en dessous de son plus haut niveau depuis trois mois jeudi, les acteurs du marché essayant d'évaluer la date à laquelle la Réserve fédérale commencera à réduire ses taux d'intérêt, alors que les responsables de la Fed ont commenté les données d'inflation de mardi.

Bien que soumis à de nouvelles pressions cette semaine, le yen s'est maintenu en dessous de son plus bas niveau de trois mois atteint contre le dollar mardi, malgré les données montrant que l'économie japonaise est entrée en récession en raison d'une contraction inattendue pendant deux trimestres consécutifs due à la faiblesse de la demande intérieure.

Les données sur l'inflation américaine ont repoussé les paris sur une première baisse des taux de la Fed au milieu de l'année, après avoir montré que l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 3,1 % en janvier en glissement annuel, par rapport à une hausse attendue de 2,9 %.

Le marché estime actuellement qu'il n'y aura pas de baisse des taux en mars, alors qu'il y a un mois, 77 % des investisseurs pariaient sur une baisse des taux, selon l'outil FedWatch du CME. Les marchés considèrent qu'il y a 60 % de chances que la Fed maintienne également ses taux lors de sa réunion de mai.

"Les surprises à la hausse devraient rappeler que la Fed ne s'attend pas à ce que le chemin du retour à l'inflation soit facile", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index. Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré mercredi que le chemin de la Fed vers la réduction des taux resterait sur la bonne voie même si les augmentations de prix étaient un peu plus fortes que prévu au cours des prochains mois, et que la banque centrale devrait se garder d'attendre trop longtemps avant de réduire les taux d'intérêt.

Le vice-président de la Fed chargé de la supervision, Michael Barr, a déclaré que la Fed restait confiante, mais que les chiffres de l'IPC de janvier montraient que le retour des États-Unis à une inflation de 2 % "pourrait être cahoteux".

"La Fed adopte une approche à long terme et son chemin vers les 2 % d'inflation tient compte des accidents de parcours. Les commentaires des responsables de la Fed après la publication du rapport sur l'inflation en témoignent", a déclaré M. Simpson de City Index.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à six autres devises, s'est consolidé en dessous d'un nouveau plus haut de trois mois de 104,97 atteint mercredi, avant les ventes au détail américaines de janvier prévues plus tard dans la journée de jeudi. Il s'est établi pour la dernière fois à 104,65.

Le yen était en hausse de 0,09% par rapport au billet vert à 150,45 après que les principaux responsables de la monnaie du Japon aient mis en garde contre les mouvements "rapides" et spéculatifs du yen.

Le Japon est intervenu sur le marché des devises plus d'une fois en 2022 lorsque le yen a plongé à son plus bas niveau en 32 ans, à près de 152 pour un dollar.

Néanmoins, la chaleur du dollar devrait persister alors que les traders misent sur une baisse des taux plus tard dans l'année, a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia.

"Dans ce contexte, une nouvelle intervention verbale des autorités japonaises ne pèsera pas sur l'USD/JPY plus que temporairement à notre avis", a déclaré Kong.

Les performances étonnamment faibles du Japon, révélées dans les chiffres du produit intérieur brut jeudi, lui ont fait perdre son titre de troisième économie mondiale, remplacé par l'Allemagne.

La livre sterling, quant à elle, s'est échangée pour la dernière fois à 1,2565 dollar avant les données préliminaires du PIB jeudi. La livre a chuté dans la nuit après que les données aient montré que l'inflation britannique ne s'est pas accélérée en janvier comme prévu, ce qui pourrait relâcher la pression sur la Banque d'Angleterre pour qu'elle maintienne ses taux stables plus longtemps.

L'euro est resté pratiquement inchangé à 1,073 $.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 0,92% à 52 250,00 $, dépassant son dernier sommet de 25 mois de 52 079 $ touché le jour précédent, après que la valeur totale investie dans le bitcoin ait dépassé 1 000 milliards de dollars pour la première fois depuis novembre 2021.