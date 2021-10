Le dollar fait une pause après l'emploi américain, mais reste à un niveau élevé

New York (awp/afp) - Le dollar américain se repliait légèrement face à l'euro vendredi après la publication d'un chiffre décevant de créations d'emplois aux Etats-Unis, mais le billet vert n'en restait pas moins à un niveau élevé.

Vers 18H40 GMT, l'euro gagnait 0,20% à 1,1576 dollar pour un euro. Il demeurait résolument installé en-dessous de 1,16 dollar pour un euro et non loin de son plus bas en 14 mois touché mercredi, à 1,1529 dollar.

"Ça a été une matinée intéressante, c'est le moins que l'on puisse dire", a expliqué Christopher Vecchio, analyste changes pour le site spécialisé DailyFX.

L'annonce, par le département du Travail, que l'économie américaine a créé 194.000 emplois en septembre, contre 500.000 attendus, a initialement bousculé le billet vert, qui est retombé à 1,1586 dollar pour un euro, affecté par l'image d'une économie à la reprise cahoteuse.

Mais à bien regarder le rapport sur l'emploi, plombé par la perte de 161.000 emplois dans le secteur public de l'éducation, les cambistes y ont vu des signes que l'économie américaine restait bien orientée.

"Même si le chiffre global était décevant", a reconnu Christopher Vecchio, "il y a toujours des éléments qui suggèrent que l'élan des embauches demeure soutenu."

Dès lors, dit-il, "on attend toujours une annonce", par la Banque centrale américaine (Fed), début novembre, d'un ralentissement de ses achats d'actifs, première étape d'une normalisation monétaire.

En outre, le rapport a également montré que le salaire moyen horaire avait augmenté de 0,6% sur un mois, soit plus rapidement que les 0,4% attendus par les analystes, ce qui a contribué à limiter les pertes du billet vert sur l'euro. Cette accélération soutient l'idée d'un resserrement monétaire possible par la Fed pour refroidir les pressions inflationnistes sur l'économie, a analysé Joe Manimbo, de Western Union, dans une note.

Toujours au chapitre emploi, le rapport sur le marché canadien a montré que l'économie du Canada avait retrouvé en septembre son taux d'activité d'avant la pandémie, avec un taux de chômage désormais au plus bas depuis février 2020.

La nouvelle a bénéficié au dollar canadien, qui a atteint son plus haut niveau face au dollar américain depuis fin juillet.

Cours de vendredi Cours de jeudi 18H40 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1576 1,1552 EUR/JPY 129,86 128,95 EUR/CHF 1,0726 1,0725 EUR/GBP 0,8498 0,8482 USD/JPY 112,18 111,63 USD/CHF 0,9265 0,9285 GBP/USD 1,3624 1,3619

afp/rp