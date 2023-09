Le dollar est resté proche de son plus haut niveau depuis six mois mercredi, les craintes concernant la Chine et la croissance mondiale ayant pesé sur le sentiment de risque, tandis que le yen était proche de son plus bas niveau depuis dix mois, suscitant l'avertissement le plus fort depuis la mi-août de la part du principal diplomate japonais en charge de la monnaie.

Le yen était à 147,66 pour un dollar au début des heures asiatiques, juste à côté de 147,8 pour un dollar, le plus bas depuis le 4 novembre, qu'il a touché pendant la nuit. La monnaie asiatique a oscillé autour du niveau clé de 145 pour un dollar au cours des dernières semaines, ce qui a conduit les traders à garder un œil prudent sur les signes d'une intervention.

"Nous n'exclurons aucune option si les mouvements spéculatifs persistent", a déclaré Masato Kanda, le principal diplomate japonais en charge des devises, à la presse mercredi.

M. Kanda, vice-ministre japonais des finances chargé des affaires internationales, est la figure centrale des efforts déployés par le pays pour enrayer la forte baisse du yen depuis l'année dernière.

Le Japon est intervenu sur le marché des devises en septembre dernier, lorsque le dollar a dépassé les 145 yens, ce qui a incité le ministère des finances à acheter du yen et à ramener la paire à environ 140 yens.

"Il n'est pas surprenant que les fonctionnaires aient intensifié leur discours, car la faiblesse du yen a été mise en évidence", a déclaré Christopher Wong, stratège en matière de devises chez OCBC à Singapour.

"Nous allons probablement assister à d'autres interventions verbales de ce type si les mouvements du yen sont jugés unilatéraux et excessifs.

Par rapport à un panier de devises, le dollar a augmenté de 0,067% à 104,80, non loin du plus haut de six mois de 104,90 qu'il a touché dans la nuit. Les données économiques de la Chine et de l'Europe ont alimenté les craintes d'un ralentissement de la croissance mondiale, poussant les investisseurs à se ruer sur le dollar.

Les données de la zone euro et de la Grande-Bretagne ont montré un déclin de l'activité commerciale le mois dernier, tandis qu'une enquête du secteur privé a montré que l'activité des services en Chine a progressé au rythme le plus lent en huit mois au mois d'août.

L'euro est resté inchangé à 1,0721 $ en Asie, après avoir atteint son plus bas niveau en trois mois, à 1,0705 $, pendant la nuit. La livre sterling était à 1,2559 $, en baisse de 0,03 % sur la journée. Elle a également touché un plus bas de trois mois à 1,25285 $.

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a déclaré mardi que la dernière série de données économiques donnait à la banque centrale américaine la possibilité de déterminer si elle devait à nouveau relever les taux d'intérêt et qu'il ne voyait rien qui puisse l'obliger à augmenter à nouveau le coût des emprunts à court terme.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés estiment qu'il y a 93 % de chances que la Fed maintienne ses taux dans le courant du mois et 55 % de chances qu'elle n'augmente plus ses taux d'intérêt cette année.

Le dollar australien s'est replié de 0,17 % à 0,637 $, après avoir chuté de 1,3 % mardi à la suite de la décision de la Reserve Bank of Australia de maintenir ses taux.

Le kiwi a baissé de 0,31% à 0,587 $.