Le dollar flanche après les chiffres sur l'emploi aux Etats-Unis

Londres (awp/afp) - En léger recul en début de journée vendredi face à la monnaie unique européenne, le dollar a brusquement accentué sa baisse après des données décevantes sur l'emploi américain publiées par le département du Travail.

Vers 12H55 GMT (14H55 à Paris), l'euro gagnait 0,61% face au billet vert, à 1,2139 dollar.

L'économie américaine a créé 266.000 emplois en avril, bien moins qu'attendu, et le taux de chômage est même reparti en légère hausse, alors qu'il reculait depuis le mois de mai.

Conséquence "claire" pour Naeem Aslam, d'Avatrade, "la politique monétaire souple" de la Réserve fédérale américaine (Fed) "n'est pas prête de s'arrêter".

Les analystes tablaient sur un million de créations d'emplois, et même beaucoup plus pour les plus optimistes, grâce à la reprise économique désormais engagée aux Etats-Unis.

Le taux de chômage s'établit lui à 6,1%, contre 6% en mars, quand les analystes le voyaient reculer à 5,8%.

L'or et le bitcoin profitaient également de l'accès de faiblesse du dollar: le métal jaune gagnait 1,47% à 1.841,82 dollars l'once, au plus haut depuis le 11 février, quand la cryptomonnaie s'appréciait de 2,57% à 57.391,00 dollars.

La livre sterling évoluait de son côté en petite baisse de 0,12% face à l'euro, cotant 86,98 pence, mais en hausse de 0,44% face au billet vert à 1,3950 dollar - au lendemain de l'annonce sans surprise par la Banque d'Angleterre (BoE) d'un taux directeur inchangé.

L'institution monétaire l'a maintenu jeudi à 0,1%, un plancher historique, tout en dopant sa prévision de croissance pour cette année à 7,25% grâce à une "activité plus forte qu'attendu".

Les cambistes surveillaient par ailleurs les résultats des élections de jeudi en Écosse, où le Parlement régional est renouvelé.

Une victoire des indépendantistes du Parti national écossais au pouvoir (SNP), formation de la Première ministre Nicola Sturgeon, pourrait ouvrir la voie à un nouveau référendum d'autodétermination, une situation qui pourrait affaiblir la devise britannique selon les analystes.

Cours de vendredi Cours de jeudi 12H55 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,2139 1,2065 EUR/JPY 131,72 131,65 EUR/CHF 1,0960 1,0947 EUR/GBP 0,8698 0,8687 USD/JPY 108,57 109,09 USD/CHF 0,9033 0,9073 GBP/USD 1,3950 1,3889

afp/rp