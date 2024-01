Le dollar s'est apprécié par rapport à la plupart des devises ce jeudi, soutenu par des données plus favorables que prévu sur le marché du travail américain qui ont atténué les attentes de réductions multiples des taux d'intérêt par la Réserve Fédérale cette année.

Un rapport crucial sur les emplois non agricoles, attendu vendredi, pourrait orienter les perspectives d'assouplissement de la politique de la Fed. Les économistes interrogés par Reuters prévoient que 170 000 emplois ont été créés en décembre, soit moins que les 199 000 du mois précédent.

La monnaie américaine a progressé après que les employeurs privés américains ont embauché plus de travailleurs que prévu en décembre. Selon le rapport national sur l'emploi ADP, le nombre d'emplois privés a augmenté de 164 000 le mois dernier, ce qui représente la plus forte hausse mensuelle depuis le mois d'août. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une augmentation de 115 000 emplois privés.

Les demandes initiales d'allocations de chômage ont chuté de 18 000 pour atteindre 202 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine se terminant le 30 décembre, ce qui a également soutenu le dollar. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 216 000 demandes pour la dernière semaine.

Les données "ont montré que l'économie américaine est en bonne santé", a déclaré Amo Sahota, directeur de la société de conseil en devises Klarity FX à San Francisco. "C'est à partir de là que tout se met en place pour redéfinir les attentes du marché au début de l'année quant à l'action de la Fed.

À la suite des rapports économiques de jeudi, les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains ont réduit les attentes concernant le nombre de baisses de taux pour 2024 à quatre baisses de 25 points de base chacune, contre environ six mercredi en fin de journée, selon l'application de probabilité de taux d'intérêt de LSEG.

La publication mercredi du compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale des 12 et 13 décembre a été considérée comme légèrement optimiste par les acteurs du marché. Les responsables de la Fed "ont souligné ... qu'il serait approprié que la politique reste restrictive pendant un certain temps jusqu'à ce que l'inflation se rapproche clairement et durablement de l'objectif du Comité (fédéral de l'Open Market)".

"S'il devait y avoir un atterrissage brutal de l'économie, alors bien sûr, augmentons les attentes d'une baisse rapide des taux d'intérêt au début de l'année", a déclaré M. Sahota. "Mais ce n'est pas ce que pense la Fed et (d'après les données), nous ne nous dirigeons pas vers un atterrissage brutal et l'économie semble plutôt bonne.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a gagné 3 %, à 44 157 dollars. Les investisseurs s'attendent à ce que la Securities and Exchange Commission des États-Unis approuve le premier fonds négocié en bourse de bitcoins au cours de la semaine prochaine.

Dans les échanges de l'après-midi, l'indice du dollar a légèrement augmenté à 102,44, après avoir atteint des sommets de deux semaines mercredi.

Contre le yen, le billet vert a atteint des sommets en deux semaines, grimpant pendant trois jours consécutifs. Le dollar était en hausse de 0,9 % à 144,52 yens.

Cela dit, Thierry Albert Wizman, stratège mondial pour les devises et les taux chez Macquarie à New York, ne croit pas que les gains du dollar depuis le début de l'année puissent être maintenus malgré un recul des attentes en matière de réduction des taux d'intérêt.

"Je pense que l'économie américaine va ralentir et qu'il s'agira d'un ralentissement induit par la consommation et que nous allons assister à une convergence entre les taux de croissance aux États-Unis et dans le reste du monde cette année", a déclaré M. Wizman.

"Au cours des six premiers mois de l'année, nous pourrions observer une certaine faiblesse du dollar par rapport à l'euro, à la livre sterling et au yen.

Parmi les autres devises, l'euro a augmenté de 0,2 % par rapport au dollar pour atteindre 1,0948 $, grâce à des données montrant une augmentation de l'inflation en Europe.

Les prix à la consommation en France ont augmenté en décembre, conformément aux attentes, selon les données préliminaires de l'organisme national de statistiques jeudi, les prix de l'énergie et des services ayant augmenté au cours de l'année. En Allemagne, l'inflation de l'IPC a augmenté à 3,7 % en décembre, comme prévu, contre 3,2 % un mois plus tôt.

La livre sterling a également grimpé face au dollar suite à des données montrant que les emprunteurs britanniques ont augmenté leur demande de prêts et que les services aux entreprises ont été plus résistants que prévu en Grande-Bretagne. L'emprunt net du Royaume-Uni en novembre était le plus élevé depuis près de sept ans.

Une enquête commerciale distincte, l'indice des directeurs d'achat des services britanniques (PM), a montré que les entreprises de services britanniques ont connu une croissance plus forte en décembre qu'initialement prévu et que l'optimisme a atteint son plus haut niveau en sept mois.

La livre sterling était en hausse de 0,2 % à 1,2680 $. Elle a augmenté de 0,5 % à 1,2728 $ après la publication des données.