Le dollar a progressé face à l'euro lundi, les investisseurs se préparant à la perspective que la Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait repousser les attentes d'une baisse imminente des taux d'intérêt lorsqu'elle conclura sa réunion de deux jours mercredi.

Les traders ont réduit les chances que la banque centrale américaine réduise ses taux en mars à 48%, contre 89% il y a un mois, selon l'outil FedWatch du groupe CME, alors que les données renforcent l'idée que l'économie américaine reste solide.

Cela contraste également avec les perspectives économiques plus faibles des pays européens, qui rendent la monnaie unique relativement moins attrayante.

La situation macroéconomique des États-Unis semble bien meilleure que celle des pays de l'Union européenne et de la zone euro en général, a déclaré Helen Given, cambiste chez Monex USA à Washington.

La Fed devrait maintenir ses taux inchangés mercredi et les investisseurs se concentreront sur les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, après avoir indiqué en décembre que la Fed pivotait vers un cycle de réduction des taux.

Nous assisterons probablement à un retour en arrière sur la dernière réunion", a déclaré M. Given. "Je pense qu'une grande partie de la force du dollar que nous voyons aujourd'hui, et que nous devrions continuer à voir jusqu'à la publication de la décision mercredi, provient du changement des attentes.

L'euro a baissé de 0,20 % à 1,08290 $ et a atteint 1,07955 $, son niveau le plus bas depuis le 13 décembre.

La Banque centrale européenne a maintenu jeudi ses taux d'intérêt à un niveau record de 4 % et a réaffirmé son engagement à lutter contre l'inflation, même si le moment de commencer à assouplir les coûts d'emprunt approche.

"Christine Lagarde, présidente de la BCE, a souligné lors de sa conférence de presse que le débat sur les baisses de taux était prématuré, mais elle a répété que les coûts d'emprunt pourraient être abaissés à partir de l'été. Mme Lagarde ne s'est pas non plus opposée aux attentes agressives des marchés monétaires concernant le cycle d'assouplissement de la BCE", a déclaré Win Thin, responsable mondial de la stratégie des devises chez Brown Bothers Harriman, dans une note.

Les responsables politiques de la BCE qui se sont exprimés lundi n'étaient pas d'accord sur le calendrier exact d'une réduction ou sur le déclenchement d'une action.

Les opérateurs évaluent désormais à 100 % la possibilité d'une action en avril, avec près de 150 points de base d'assouplissement prévus pour l'année.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, était en baisse de 0,05 % à 103,50. Plus tôt, il a atteint 103,82, égalant le sommet de la semaine dernière, qui était le plus élevé depuis le 13 décembre.

L'indice a chuté dans les échanges de l'après-midi en ligne avec les rendements du Trésor après que le Trésor américain ait déclaré qu'il s'attendait à emprunter 760 milliards de dollars au premier trimestre, soit 55 milliards de dollars de moins que son estimation d'octobre.

La livre sterling a peu varié à 1,27050 $ avant l'annonce de la politique de la Banque d'Angleterre jeudi.

Le billet vert a baissé de 0,45% à 147,45 yens, mais la monnaie japonaise est en voie de diminuer de 4,5% en janvier, car les traders tempèrent leurs attentes quant à la date à laquelle la Banque du Japon sortira de sa politique ultra-libre.

Les investisseurs se méfient également des risques géopolitiques croissants après que trois membres des forces armées américaines ont été tués lors d'une attaque aérienne par drone contre les forces américaines dans le nord-est de la Jordanie, près de la frontière syrienne.

Ces incertitudes pourraient donner un coup de pouce temporaire au yen, valeur refuge, selon les analystes.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a gagné 2,62 % pour atteindre 43 087 dollars.