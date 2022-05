Le dollar glisse alors que la Chine ravive les espoirs de croissance

Les contrats à terme sur actions américaines ont fortement rebondi au cours de la session asiatique et ont entraîné dans leur sillage les devises sensibles au risque de la région, même si les bourses asiatiques ont vacillé. [MKTS/GLOB]

L'Aussie a augmenté de 0,5 % à 0,7091 $ et a gagné 3,8 % en une semaine et demie. Le kiwi a augmenté de 0,8 % à 0,6458 $, un sommet de trois semaines. [AUD/]

"C'est un début de semaine raisonnablement positif", a déclaré le responsable de la stratégie de change de la National Australia Bank, Ray Attrill.

"Le dollar américain semble, pour l'instant, perdre son élan haussier", a-t-il ajouté, en suivant une petite reprise des obligations américaines qui a fait baisser les rendements au cours des dernières séances. [US/]

L'euro et le yen ont augmenté, la devise japonaise ayant progressé de 0,4 % à 127,35 par dollar et l'euro de 0,2 % à 1,0586 $ après le gain de 1,5 % de la semaine dernière sur le dollar.

L'indice du dollar américain, en hausse d'environ 16 % pour atteindre un sommet de deux décennies sur les 12 mois jusqu'à la mi-mai, était en baisse d'environ 0,23 % à 102,680 et a perdu environ 2 % en une semaine.

Le franc suisse, valeur refuge, a également augmenté, conservant les gains importants réalisés la semaine dernière - ses meilleurs depuis mars 2020 - lorsqu'il est passé de la parité avec le dollar à environ 0,9716 par dollar.

"Le dollar pourrait être en train de se tailler un pic, compte tenu de la résilience de l'Europe au choc énergétique et de l'assouplissement potentiel des verrouillages en Chine", a déclaré Joe Capurso, stratège de la Commonwealth Bank of Australia.

"Compte tenu du type de soutien politique, nous nous attendons à ce que les investissements rebondissent plus rapidement que les dépenses de consommation", a-t-il ajouté. "L'investissement est à forte intensité de matières premières minières (et donc) très positif pour les devises liées aux matières premières telles que le dollar australien et le dollar canadien, en plus du yuan."

ESPOIR SUR LA CHINE

Shanghai sort peu à peu de l'impasse et une baisse des taux d'intérêt d'une ampleur inattendue en Chine la semaine dernière a été considérée comme un signal indiquant que les autorités vont soutenir la reprise.

La ville de 25 millions d'habitants prévoit de lever le confinement de toute la ville et de revenir à une vie plus normale à partir du 1er juin.

Le yuan a connu sa meilleure semaine depuis fin 2020 la semaine dernière et s'est raffermi à 6,6844 par dollar lundi. [CNY/]

Le dollar canadien a augmenté pour une troisième semaine consécutive la semaine dernière et a progressé d'environ 0,4 % à 1,2800 $ CA par dollar lundi. [CAD/]

La livre sterling a fait un bond de près de 2 % la semaine dernière, grâce à des données plus fortes que prévu sur la vente au détail et à une réflexion plus large des marchés sur la question de savoir si les banques centrales mondiales sont vraiment à la traîne derrière la Réserve fédérale. Elle était dernièrement en hausse de 0,4 % à 1,2546 $. [GBP/]

La géopolitique est à l'honneur en Asie cette semaine, alors que le président américain Joe Biden effectue une tournée de la région, promouvant un plus grand engagement économique des États-Unis et cherchant à repousser l'influence de la Chine.

Il a rencontré le Premier ministre japonais Fumio Kishida lundi, avant de rencontrer les dirigeants de l'Inde et de l'Australie à Tokyo cette semaine.

L'Australie a élu un nouveau gouvernement samedi, bien que la réaction du marché ait été modérée car les sondages avaient prédit la victoire du Parti travailliste de centre-gauche et on ne s'attend pas à ce que cela modifie la direction ou le rythme des hausses de taux d'intérêt.

La Reserve Bank of New Zealand devrait relever son taux de référence de 50 points de base mercredi. Les minutes de la réunion de la Réserve fédérale américaine sont également attendues mercredi.