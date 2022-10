Le dollar glisse alors que la baisse des rendements américains donne un répit aux marchés

Le dollar a glissé mardi alors que les rendements des bons du Trésor américains ont marqué une pause dans leur ascension incessante, apportant un bref soulagement aux marchés boursiers et aidant l'euro et la livre sterling à s'éloigner de leurs niveaux les plus bas depuis plusieurs années.

Le dollar australien a également été au centre de l'attention, chutant d'environ 1 % après que la banque centrale du pays ait surpris les marchés avec une hausse des taux d'intérêt moins importante que prévu, avant de se redresser et de profiter de la reprise générale du sentiment de risque.

L'euro était en hausse de 0,5 % à 0,9876 $, une reprise modérée depuis son plus bas niveau en 20 ans de 0,9528 $ le 26 septembre, tandis que la livre sterling était en hausse de 0,6 % à 1,1390 $, après un plus bas niveau record de 1,0327 $ le même jour.

Un marché des obligations d'État britanniques plus calme a également été un soulagement pour la livre après les récentes turbulences provoquées par les gouvernements.

Dans une déclaration lundi, la Banque d'Angleterre a réaffirmé sa volonté d'acheter des gilts à longue échéance et le responsable du bureau de gestion de la dette britannique, qui supervise le marché obligataire, a déclaré dans une interview à Reuters que le marché était résilient.

"Le repli du dollar américain a coïncidé avec une forte correction à la baisse des rendements américains", ont déclaré les analystes de MUFG dans une note aux clients, ajoutant que les deux mouvements avaient "apporté un soulagement bien nécessaire aux actifs à risque et aux devises à bêta élevé".

MUFG a signalé le dollar néo-zélandais, en hausse de 2,6 % depuis le début de la semaine, et la couronne norvégienne, en hausse de 3 %, comme particulièrement bénéficiaires.

Les mouvements du dollar et des rendements semblent refléter en partie le fait que les participants au marché sont plus à l'aise avec l'idée que la Fed se rapproche de la fin de son cycle de hausse des taux, ont-ils déclaré.

"Les attentes du marché concernant le taux directeur terminal de la Fed pour l'année prochaine ont baissé d'environ 4,75 % à 4,39 %", ont-ils ajouté.

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans était à 3,5677 %, en forte baisse par rapport à la semaine dernière où il avait brièvement dépassé les 4 %.

La montée incessante des rendements américains, alors que la Réserve fédérale relève les taux de manière agressive, a été l'un des facteurs à l'origine des récents gains du dollar.

Les actions en Asie et en Europe ont également augmenté mardi dans le sillage de l'amélioration du sentiment, après les gains de la nuit aux États-Unis.

Ailleurs, le dollar a peu changé, à 144,7 contre le yen, se maintenant sous les 145 après avoir brièvement dépassé ce niveau lundi pour la première fois depuis que les autorités japonaises sont intervenues pour soutenir leur monnaie le 22 septembre.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a répété lundi que les autorités étaient prêtes à prendre des mesures "décisives" sur le marché des changes si les mouvements "brusques et unilatéraux" du yen persistaient.

Le dollar australien, qui augmente généralement lorsque les investisseurs deviennent plus confiants dans les actifs plus risqués, était en hausse de 0,15 % à 0,6525 $.

Il s'agit d'une reprise après une baisse d'environ 1 % plus tôt dans la journée, après que la Reserve Bank of Australia a augmenté les taux d'intérêt de 25 points de base, soit moins que prévu, et a déclaré que les taux avaient augmenté de manière substantielle en peu de temps.

"De toute évidence, la RBA n'a pas été convaincue par ce que font les autres banques centrales, ce qui laisse entendre qu'elle ne s'inquiète pas du taux de change ici", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie FX à la National Australia Bank à Sydney.

"Il n'y a pas encore de preuve que les autres banques centrales sont sur le point de réduire l'agressivité avec laquelle elles resserrent leur politique, (donc) je pense qu'il est logique que l'Aussie soit en dessous de 65 pour le moment."