Le dollar glisse alors que le sentiment de risque s'améliore après les minutes de la Fed

Le compte-rendu très attendu de la réunion de la Fed des 1er et 2 novembre a montré que les responsables étaient largement satisfaits de pouvoir désormais agir par petites étapes.

"Je pense qu'il est maintenant presque certain que nous verrons le FOMC ralentir son rythme de resserrement à partir de décembre", a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia (CBA).

Le Dollar Index, qui mesure le billet vert par rapport aux six principales devises, était en baisse de 0,066% à 105,830, après avoir glissé de 1% pendant la nuit.

Ce mois-ci, la Fed a relevé son taux directeur de trois quarts de point de pourcentage pour la quatrième fois consécutive dans le but de maîtriser une inflation étouffante.

Mais les données sur les prix à la consommation aux États-Unis, légèrement plus fraîches que prévu, ont alimenté les espoirs d'un rythme plus modéré des hausses. Ces espoirs ont fait chuter le Dollar Index de 5,1% en novembre, le plaçant sur la voie de sa pire performance mensuelle en 12 ans.

Les stratèges de Citi ont déclaré qu'il existe toujours une grande incertitude quant à la hausse des taux, malgré le consensus selon lequel les taux augmenteront plus lentement.

Les minutes ont également montré un débat émergeant au sein de la Fed sur les risques qu'un resserrement rapide de la politique pourrait poser à la croissance économique et à la stabilité financière. Dans le même temps, les responsables politiques ont reconnu qu'il y avait eu peu de progrès démontrables en matière d'inflation et que les taux devaient encore augmenter.

Les données de mercredi ont montré que l'activité commerciale américaine s'est contractée pour un cinquième mois consécutif en novembre, avec une mesure des nouvelles commandes tombant à son plus bas niveau en 2 ans et demi, les taux d'intérêt plus élevés ayant ralenti la demande.

M. Kong de l'ABC a toutefois averti que les marchés étaient trop optimistes quant à une éventuelle fin imminente du cycle de resserrement et a noté que le dollar américain bénéficiait toujours d'un soutien important en raison de la politique chinoise de " zéro COVID ".

L'augmentation des cas de coronavirus a conduit les villes chinoises à imposer davantage de restrictions, ce qui accroît les inquiétudes des investisseurs concernant l'économie et freine l'appétit pour le risque.

Le dollar australien a augmenté de 0,25 % par rapport au billet vert à 0,675 $, tandis que le kiwi était en hausse de 0,26 % à 0,625 $.

L'euro était en hausse de 0,23% à 1,0419 $, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2083 $, en hausse de 0,26% sur la journée. La livre sterling a augmenté de 1,4 % au cours de la nuit après que les données préliminaires sur l'activité économique britannique aient dépassé les attentes, bien qu'elles montrent toujours qu'une contraction est en cours.

Le yen japonais s'est renforcé de 0,54 % par rapport au billet vert pour atteindre 138,84 par dollar.

Les marchés américains seront fermés jeudi pour Thanksgiving et la liquidité sera probablement plus mince que d'habitude.