Le dollar glisse alors que les paris s'accumulent pour une Fed moins belliqueuse, l'euro au-dessus de la parité

L'euro a culminé à 1,00935 $ et la livre sterling à 1,1645 $ dans les premiers échanges en Asie, tous deux à leur plus haut niveau depuis le 13 septembre.

La livre sterling a été peu aidée par le report au 17 novembre par le gouvernement britannique de l'annonce de son plan d'assainissement des finances publiques du pays, afin de s'assurer que le programme reflète les prévisions économiques les plus récentes et les plus précises.

Contre le yen japonais, le billet vert a baissé de 0,2 % à 146,11.

"Notre sentiment est que fondamentalement, il y a des facteurs qui favorisent encore le dollar américain : les différentiels de taux, le fait que la Fed a encore du travail à faire", a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal en matière de devises à la National Australia Bank.

"Mais il est certain qu'à court terme, compte tenu de l'importance des prix, nous avons assisté à un certain repli du dollar.... Notre sentiment est qu'il s'agit d'une consolidation des mouvements récents plutôt que d'une extension de la baisse du dollar."

En ce qui concerne la réunion du FOMC de la semaine prochaine, les marchés s'attendent à une nouvelle hausse de 75 points de base, bien que le sentiment s'installe que la Fed optera pour une hausse plus faible en décembre.

Les données sur le logement publiées cette semaine, qui ont montré que les prix des maisons unifamiliales américaines ont chuté en août et que les ventes de nouvelles maisons unifamiliales américaines ont baissé en septembre, ont renforcé l'idée que le cycle de resserrement agressif de la Fed est déjà en train de ralentir l'économie.

Dans la nuit, la Banque du Canada a annoncé une hausse des taux d'intérêt plus faible que prévu et a déclaré qu'elle se rapprochait de la fin de sa campagne historique de resserrement.

Le dollar canadien s'est échangé pour la dernière fois à 1,3549 par dollar américain.

Contre un panier de devises, l'indice du dollar américain était en hausse de 0,06% à 109,63, après une baisse de 1,1% pendant la nuit.

Le principal point de mire jeudi sera une décision sur les taux de la Banque centrale européenne, les marchés s'attendant à ce qu'elle délivre une hausse des taux de 75 pb.

"Ce que dira la BCE sera important", a déclaré M. Catril de la National Australia Bank.

"La question est de savoir s'ils veulent ... montrer ce plein engagement envers le mandat d'inflation, ou s'ils montrent une faiblesse ou des préoccupations en termes de ce qui semble être une perspective de croissance difficile."

Pendant ce temps, l'Aussie était en baisse de 0,12 % à 0,6487 $, réduisant une partie de ses gains après une hausse de 1,6 % pendant la nuit.

Le kiwi a atteint 0,58505 $, son plus haut niveau depuis plus d'un mois, et a enregistré une dernière hausse de 0,19 % à 0,5842 $.

Les données publiées mercredi ont montré que l'inflation australienne a atteint son plus haut niveau en 32 ans au cours du dernier trimestre, un résultat choquant qui a renforcé la pression en faveur de hausses de taux plus agressives par la banque centrale du pays.

Westpac a déclaré jeudi qu'elle avait revu à la hausse ses prévisions de taux terminal à 3,85 % d'ici mars, contre 3,6 % précédemment, et s'attend à ce que la Reserve Bank of Australia relève son taux d'escompte de 50 pb en novembre.