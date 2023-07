La baisse du dollar s'est accentuée jeudi, les traders ayant interprété la surprenante lenteur de l'inflation américaine comme un signe que les hausses des taux d'intérêt américains seront pratiquement terminées à la fin du mois.

Les données américaines de mercredi ont montré que l'inflation a ralenti beaucoup plus rapidement que prévu le mois dernier. Cela a donné lieu à la plus grande vente de dollars en un jour depuis cinq mois et a laissé le billet vert à son plus bas niveau depuis plus d'un an face à l'euro et à la livre sterling, et à son plus bas niveau depuis plus de huit ans face au franc suisse.

L'inflation de base aux États-Unis s'est établie à 0,2 % en juin, alors que le marché s'attendait à 0,3 %. L'IPC annuel global est tombé à 3 % et a baissé depuis qu'il a atteint un sommet de 9,6 % un an plus tôt.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt ont montré que les marchés ont pleinement intégré une nouvelle hausse des taux du Federal Open Market Committee (FOMC) dans le courant du mois, mais que les attentes d'autres augmentations se sont estompées.

Selon Fiona Cincotta, stratège de marché chez City Index, il reste à voir si le dollar est ou non sur un aller simple vers la baisse pour le reste de l'année.

"Cela dépendra en grande partie de ce que le FOMC nous dira dans quelques semaines - cela décidera du sort du dollar américain et donnera le ton pour le reste de l'été", a-t-elle déclaré.

"S'il y a le moindre signe d'optimisme de la part de la Fed, les baissiers du dollar vont sauter dessus et ce sera une excuse pour continuer à faire baisser le dollar", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle n'était pas convaincue que la Fed signalerait que la hausse des taux de juillet serait la dernière.

Alors que les opérateurs tablent sur la fin des hausses de taux aux États-Unis, la réduction de l'écart entre les taux d'emprunt américains et ceux des autres pays a fait grimper d'autres devises, en particulier l'euro, la livre sterling et le yen, par rapport au dollar.

L'euro s'est dirigé vers un sixième gain quotidien, sa plus longue série de hausses contre le dollar cette année. Il était en hausse de 0,3 % à 1,155 $, après avoir atteint un sommet de 1,11580 $.

C'EST L'HEURE DE L'EURO

George Saravelos, co-responsable mondial de la recherche sur les devises à la Deutsche Bank, a déclaré dans une note mercredi que, suite aux données sur l'inflation, le moment était venu d'acheter l'euro.

"L'inflation américaine de mercredi est la dernière preuve que nous attendions pour recommander une position longue sur l'EUR/USD. Nous visons 1,15 dollar, ce qui est notre prévision pour la fin de l'année, mais comme nous l'avons dit précédemment, une fourchette de 1,15 à 1,20 dollar d'ici la fin de l'année est tout à fait possible", a-t-il déclaré.

L'euro n'a pas touché 1,20 dollar depuis la mi-2021.

La livre sterling a augmenté de 0,4 % sur la journée pour atteindre 1,30345 $, s'apprêtant à connaître sa sixième journée de hausse, après avoir dépassé 1,30 $ la veille pour la première fois depuis avril de l'année dernière.

Les données de jeudi ont montré que l'économie britannique s'est contractée moins que prévu en mai, renforçant l'idée que la Banque d'Angleterre peut se permettre d'augmenter encore les taux d'intérêt sans faire dérailler la croissance.

"Les chiffres d'aujourd'hui sont meilleurs que prévu, mais je ne pense pas qu'ils soient suffisants pour sortir le champagne", a déclaré M. Cincotta de City Index.

Le yen, qui a gagné 4 % au cours des cinq derniers jours, s'est renforcé de 0,12 % par rapport au dollar, à 138,325, en partie grâce à une nouvelle baisse des rendements du Trésor américain, que la paire dollar/yen a tendance à suivre de près.

Le franc suisse s'est échangé à son niveau le plus fort contre le dollar depuis que la Banque nationale suisse a supprimé l'ancrage de la monnaie nationale au début de 2015, laissant le dollar en baisse de 0,5% sur la journée à 0,863 pour un franc.

En Scandinavie, où l'inflation est en hausse et où les banquiers centraux prévoient de nouvelles hausses de taux, la couronne norvégienne a enregistré son plus grand gain hebdomadaire par rapport au dollar cette année, en hausse de près de 5 % à des sommets de cinq mois, tandis que la couronne suédoise a enregistré un gain hebdomadaire de 4 % et s'est échangée à des sommets de deux mois.

"Nous pensons que la récente sous-performance du dollar reflète un changement qualitatif dans le confort du marché à être à découvert en dollars, car le taux directeur de la Fed semble de plus en plus plafonné", a déclaré Steve Englander, analyste des devises chez Standard Chartered.