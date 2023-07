Le dollar est tombé à son plus bas niveau depuis deux mois par rapport à ses principaux homologues mercredi, à l'approche de la publication des chiffres clés de l'inflation américaine, tandis que la livre sterling a atteint son plus haut niveau depuis 15 mois en raison des attentes de la Banque d'Angleterre (BoE) en matière de relèvement des taux d'intérêt.

Les données sur l'inflation américaine sont attendues plus tard dans la journée de mercredi, avec des prévisions de hausse des prix à la consommation de 5 % sur une base annuelle en juin. Les chiffres devraient également fournir plus de clarté sur les progrès de la Réserve fédérale dans sa lutte contre l'inflation.

Avant la publication de ces données, le dollar américain est tombé à 101,45, son niveau le plus bas depuis deux mois, face à un panier de devises, prolongeant ses pertes depuis le début de la semaine après que les responsables de la Fed ont déclaré que la banque centrale approchait de la fin de son cycle actuel de resserrement de la politique monétaire.

L'euro a augmenté de 0,07% à 1,1018 $, flirtant avec son plus haut de deux mois de mardi à 1,1027 $.

"Nous voyons déjà les marchés bouger dans l'attente d'un rapport sur l'inflation américaine plus faible", a déclaré Matt Simpson, analyste principal de marché chez City Index. "Cela risque d'entraîner une réaction de type 'acheter la rumeur, vendre le fait' si les chiffres sont conformes aux attentes.

Ailleurs, la livre sterling a atteint son plus haut niveau depuis 15 mois à 1,2940 $ dans les premiers échanges asiatiques, soutenue par les paris de la BoE qui devra resserrer davantage sa politique monétaire pour maîtriser l'inflation britannique qui atteint le taux le plus élevé de toutes les grandes économies.

Les données publiées mardi ont montré qu'une mesure clé des salaires britanniques a augmenté au rythme le plus rapide jamais enregistré, les salaires de base ayant augmenté de 7,3 % au cours des trois mois précédant le mois de mai, ce qui est supérieur aux attentes d'une augmentation de 7,1 %.

"La (BoE) aura la tête entre les mains après les derniers chiffres sur l'emploi et les salaires, car cela l'obligera probablement à augmenter encore de 50 points de base (pb) lors de sa prochaine réunion et à avoir un taux final supérieur à 6 %", a déclaré M. Simpson.

Les prix actuels du marché indiquent que la BoE devrait encore relever ses taux d'environ 140 points de base.

Le yen japonais s'est renforcé en dépassant le niveau de 140 pour un dollar mercredi pour atteindre son plus haut niveau en un mois de 139,54 pour un dollar, bénéficiant des attentes selon lesquelles la Banque du Japon (BOJ) pourrait modifier sa politique controversée de contrôle de la courbe des rendements (YCC) lors de sa prochaine réunion ce mois-ci.

"Bien qu'une politique stable semble être le résultat le plus probable de la réunion de juillet, on s'attend à ce que les prévisions d'inflation soient revues à la hausse et le marché continuera d'espérer que la BOJ puisse donner un signal quant à la date à laquelle le YCC pourrait être ajusté", a déclaré Jane Foley, responsable de la stratégie de change chez Rabobank.

"Les spéculations sur un éventuel ajustement pourraient permettre au (yen) de bénéficier d'un certain soutien avant la réunion de la BOJ ce mois-ci".

Dans les autres devises, le dollar néo-zélandais a augmenté de 0,34% à 0,6219 $ avant la décision de politique monétaire de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) plus tard dans la journée de mercredi, bien que l'on s'attende à ce que la banque centrale maintienne ses taux d'intérêt.

"Alors que nous continuons à voir la balance des risques pencher en faveur de la RBNZ qui devra éventuellement en faire plus, cela ne devrait pas se produire aujourd'hui", a déclaré Susan Kilsby, économiste agricole chez ANZ.

Le dollar australien a gagné 0,39 % à 0,6713 $.