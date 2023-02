Le dollar grimpe avec les rendements du Trésor en raison des attentes de taux plus élevés

Les données de jeudi ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations chômage a baissé de manière inattendue la semaine dernière, tandis que d'autres données ont révélé que les prix à la production mensuels ont augmenté le plus en sept mois en janvier.

Les dernières données publiées ont donné un coup de pouce au dollar américain, faisant tomber la livre sterling à un nouveau plus bas de six semaines à 1,1957 $ vendredi, tandis que l'euro a perdu 0,15 % à 1,0657 $.

Les dollars australien et néo-zélandais sont également restés bloqués près de leurs plus bas niveaux sur six semaines atteints lors de la séance précédente.

L'Aussie était en baisse de 0,29 % à 0,68595 $, après être tombé jusqu'à 0,68405 $ jeudi. Le kiwi a glissé de 0,27 % à 0,62385 $, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 6 janvier lors de la session précédente.

"L'économie américaine, d'après les données récentes, montre qu'elle est toujours en bonne santé. Elle ne semble pas vouloir entrer en récession de sitôt", a déclaré Tina Teng, analyste de marché chez CMC Markets.

"Les marchés fixent les prix pour des taux plus élevés pour plus longtemps".

Les rapports de jeudi ont suivi les données du début de la semaine, qui ont montré une croissance robuste des ventes au détail américaines en janvier et des signes d'inflation soutenue, alimentant les craintes que la Réserve fédérale doive relever les taux plus haut que prévu.

Les rendements du Trésor américain ont également bondi en raison de la poursuite de la hausse des taux, le rendement à deux ans s'établissant pour la dernière fois à 4,6549 %.

Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans a culminé à 3,878 % vendredi, son plus haut niveau depuis le 30 décembre.

Les responsables de la Fed ont également signalé que la banque centrale américaine doit encore relever les taux, deux d'entre eux ayant déclaré jeudi que la Fed aurait probablement dû relever les taux d'intérêt plus qu'elle ne l'a fait au début du mois.

Les marchés s'attendent maintenant à ce que les taux culminent au-dessus de 5,25 % d'ici juillet.

Par rapport à un panier de devises, le Dollar Index était en hausse de 0,09% à 104,20, après avoir atteint un sommet de plus d'un mois à 104,24 lors de la séance précédente, et était en passe de réaliser un troisième gain hebdomadaire consécutif.

Ailleurs, le dollar était en hausse de 0,25% contre le yen japonais à 134,29.

Le billet vert visait un gain hebdomadaire de plus de 2% contre le yen, sa meilleure semaine depuis octobre dernier.

Le gouvernement japonais a choisi l'universitaire Kazuo Ueda comme nouveau chef de la banque centrale en espérant qu'il pourra aider à maintenir l'inflation sur l'objectif et à soutenir la croissance économique et les hausses de salaires, a déclaré vendredi le ministre des finances Shunichi Suzuki.

"On s'attend à ce que la tâche la plus importante du gouverneur désigné Ueda soit de guider la BOJ vers une sortie de ses politiques ultra-accommodantes (assouplissement quantitatif et qualitatif)", a déclaré Jane Foley, responsable de la stratégie FX chez Rabobank.

"Cela ne suggère toutefois pas que la BOJ sera pressée de changer de direction."