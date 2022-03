Le dollar grimpe car les données soutiennent des hausses de taux plus importantes

Les demandes initiales hebdomadaires de chômage sont tombées à 187 000, corrigées des variations saisonnières, la semaine dernière, soit le niveau le plus bas depuis septembre 1969 et inférieur aux prévisions de 212 000.

Alors que les nouvelles commandes de biens durables ont chuté de manière inattendue en février en raison du ralentissement des expéditions, la demande de biens est restée forte. En outre, une mesure de l'activité commerciale pour le mois de mars a grimpé à un sommet de huit mois.

Les données et les récents commentaires des responsables de la Réserve fédérale ont renforcé les attentes que la banque centrale augmente les taux de plus de 25 points de base lors de sa prochaine réunion politique en mai. Les attentes d'une hausse de 50 points de base lors de cette réunion sont de 68,3 %, selon l'outil FedWatch du CME https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html?redirect=/trading/interest-rates/fed-funds.html, contre 32,9 % il y a une semaine.

"Le dollar continue d'être comme un rouleau compresseur ici, écrasant à peu près tous ceux qui prennent une position courte contre lui", a déclaré Karl Schamotta, stratège de marché en chef chez Cambrdige Global Payments à Toronto.

"Les données que nous voyons soutiennent certainement les arguments en faveur de multiples hausses de 50 points de base cette année, et cela pousse vers le haut l'extrémité avant de la courbe et conduit le dollar à surperformer contre pratiquement toutes les devises majeures ainsi que les devises liées aux matières premières, ce qui est quelque peu surprenant."

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a récemment évoqué la possibilité de relever les taux d'intérêt de plus de 25 points de base lors des prochaines réunions, une position plus agressive reprise par d'autres décideurs politiques qui tentent de refroidir l'inflation croissante, qui a soutenu le billet vert ces derniers temps.

Jeudi, le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, a déclaré qu'il serait à l'aise de relever les taux à chaque réunion de la Fed jusqu'en mars prochain, de 25 points de base à chaque fois, mais qu'il était "ouvert d'esprit" quant à une éventuelle hausse de 50 points de base.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré que l'état du marché du logement américain devrait contribuer à façonner la politique monétaire et qu'il ne semble pas y avoir de refroidissement en vue pour les coûts de logement plus élevés, bien que le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, ait déclaré jeudi qu'il avait prévu sept hausses de taux d'intérêt d'un quart de point cette année et a mis en garde contre toute exagération.

Le Dollar Index a augmenté de 0,172%, l'euro a baissé de 0,16% à 1,0986$.

La croissance des entreprises de la zone euro a été plus forte que prévu ce mois-ci, selon une enquête publiée jeudi, bien que les prix aient augmenté à un rythme record, ajoutant probablement à la pression exercée sur la Banque centrale européenne pour qu'elle relève ses taux.

Le yen japonais a chuté par rapport au dollar américain pour la cinquième séance consécutive, atteignant son plus bas niveau depuis décembre 2015, la Banque du Japon devant maintenir sa politique monétaire souple en place, contrairement à la plupart des autres banques centrales du monde.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,68 % par rapport au billet vert pour atteindre 121,97 par dollar, tandis que la livre britannique s'échangeait dernièrement à 1,3183 $, en baisse de 0,15 % sur la journée.

La guerre en Ukraine a servi à faire monter les prix du pétrole et d'autres matières premières, ajoutant de la pression à une inflation déjà en hausse.

Les dirigeants occidentaux réunis à Bruxelles jeudi ont convenu de renforcer leurs forces en Europe de l'Est, d'augmenter l'aide militaire à l'Ukraine et de durcir leurs sanctions contre la Russie.

Par rapport au franc suisse, le billet vert a augmenté de 0,17 %, après que la Banque nationale suisse a maintenu son taux directeur à -0,75 %, allant à l'encontre de la tendance des autres banques centrales qui ont commencé à relever leurs taux d'intérêt pour lutter contre la hausse de l'inflation.

La banque centrale norvégienne a relevé son taux d'intérêt de référence jeudi, comme prévu, et a déclaré qu'elle envisageait désormais de le relever à un rythme plus rapide que prévu.

Contre la couronne norvégienne, le billet vert a augmenté de 0,17 %.

Dans les cryptomonnaies, le bitcoin a augmenté de 2,25 % pour atteindre 43 328,62 $.