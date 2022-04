Le dollar grimpe face au yuan et à l'euro avec le Covid en Chine

Londres (awp/afp) - Le dollar américain montait vivement lundi face à plusieurs grandes monnaies, dont l'euro et le yuan, profitant de son statut de valeur refuge alors que l'aggravation de la pandémie en Chine fait craindre pour l'économie.

Vers 08H35 GMT (10H35 HEC), le Dollar index, qui compare le billet vert à un panier d'autres grandes monnaies, prenait 0,21% à 101,43 points après avoir atteint 101,74 points, un record depuis mars 2020.

Le yuan, dont le cours contrôlé par l'Etat chinois n'est pas intégré au Dollar index, perdait 0,79% à 6,5530 yuans pour un dollar, après avoir atteint 6,5560 yuans, un plus bas depuis avril 2021.

Le bilan des décès du Covid-19 s'est alourdi dimanche à 87 morts à Shanghai, toujours confinée, tandis que la capitale chinoise Pékin a appelé à "agir sans attendre" après un rebond de cas positifs.

Le marché chinois fait face lundi "à la fois à la tendance négative qui régnait sur le marché américain en fin de semaine dernière et aux les craintes autour de la tolérance zéro de Pékin sur les infections, qui pose un risque pour les perspectives économiques", explique Victoria Scholar, analyste chez Interactive investor.

Le dollar profite également de la perspective d'un resserrement vif de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a signalé sa volonté d'agir rapidement pour contrer l'inflation.

Dans ce contexte, l'euro perdait 0,38% à 1,0750 dollar, après avoir atteint 1,0707 dollar, un plus bas depuis mars 2020.

"les craintes sur la croissance chinoise ont éclipsé le soulagement de l'élection française pour l'euro", selon Lee Hardman, analyste chez MUFG.

La victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle française dimanche n'a pas été accompagnée d'un bond durable de l'euro, comme cela avait été le cas il y a cinq ans.

"C'est plus à cause de la vigueur du dollar que pour des raisons politiques... M. Macron est le candidat de la continuité et de la stabilité, donc le marché ne réagit pas à sa victoire amplement anticipée", commente Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

Du côté des autres devises, la livre souffrait également de la vigueur du dollar (-0,61% à 1,2761 dollar, après avoir atteint 1,2729 dollar, un plus bas depuis septembre 2020).

Les monnaies japonaise et suisse, autres valeurs refuges, prenaient au contraire respectivement 0,31% à 128,10 yens et 0,09% à 0,9567 franc suisse face au dollar.

Cours de lundi Cours de vendredi 08H35 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0750 1,0790 EUR/JPY 137,70 138,65 EUR/CHF 1,0284 1,0331 EUR/GBP 0,8424 0,8404 USD/JPY 128,10 128,50 USD/CHF 0,9303 0,9575 GBP/USD 1,2761 1,2839

afp/jh