Le dollar grimpe, l'euro faiblit, alors que Biden présente son plan de sanctions à l'Europe

M. Biden doit arriver à Bruxelles plus tard dans la journée de mercredi pour son premier voyage à l'étranger depuis le début de la guerre en Ukraine, et rencontrera les dirigeants de l'OTAN et de l'Europe lors d'un sommet d'urgence au siège de l'alliance militaire occidentale. Des sources ont déclaré que le paquet américain comprendrait des mesures visant les membres du parlement russe.

Les prix des produits de base tels que le pétrole et le blé ont grimpé au fur et à mesure de l'escalade des tensions en Ukraine, exerçant une pression supplémentaire sur une inflation déjà élevée en raison des goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement. La hausse de l'inflation a conduit de nombreuses banques centrales, dont la Réserve fédérale américaine, à prendre des mesures pour contenir les prix, notamment en augmentant les taux d'intérêt.

"Le flux de capitaux va être je ne veux pas être en Europe, c'est plus proche de l'Ukraine littéralement dans le sens géographique mais c'est aussi les retombées des sanctions, il y a beaucoup d'argent qui retourne hors de l'Europe et vers les États-Unis", a déclaré Huw Roberts, responsable des analyses chez Quant Insight.

"Si nous avons une autre série de sanctions, les gens disent donc que les retombées sur l'Occident vont retomber sur l'Europe de manière disproportionnée."

Le Dollar Index a augmenté de 0,291 %, l'euro a baissé de 0,46 % à 1,0976 $.

Les prix du brut ont augmenté de plus de 4 % mercredi, soutenus par les perturbations des exportations de brut russe et kazakh.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a évoqué la possibilité de relever les taux d'intérêt de plus de 25 points de base lors des prochaines réunions, une position plus agressive reprise par d'autres responsables politiques, ce qui a soutenu le billet vert et contribué à faire grimper le rendement de l'obligation de référence du Trésor américain à 10 ans à plus de 2,4 %.

Jefferies a mis à jour mercredi ses prévisions pour la Fed à la lumière des commentaires de Powell et voit maintenant une hausse des taux de 50 points de base lors des réunions de mai et juin, suivie de hausses de 25 points de base lors des réunions restantes de 2022.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,13 % à 120,92 par dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait dernièrement à 1,3197 $, en baisse de 0,50 % sur la journée après avoir atteint plus tôt un sommet de trois semaines à 1,3298 $.

L'inflation britannique a augmenté plus rapidement que prévu le mois dernier pour atteindre un nouveau record sur 30 ans avec une hausse de 6,2 % en glissement annuel. Le ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, a réduit les impôts des travailleurs et la taxe sur les carburants à la suite des données sur l'inflation, cherchant à atténuer la forte pression sur le coût de la vie dans un contexte de hausse rapide des prix et de ralentissement de la croissance économique.

Le yen a été faible par rapport au dollar récemment, la devise ayant glissé vers un nouveau plus bas de six ans à 121,40 par dollar alors que la trajectoire de leurs banques centrales respectives a divergé. Le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, a déclaré mardi que la banque centrale doit maintenir une politique monétaire ultra-libre car la récente inflation par les coûts pourrait nuire à l'économie.

Sur les marchés des cryptomonnaies, le bitcoin a baissé de 0,8 % à 42 255,92 $.

L'Ethereum a chuté de 0,49 % à 2 987,47 $.