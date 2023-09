L'indice du dollar était en hausse mercredi, après que les données économiques américaines aient montré que l'inflation a augmenté en août, mais n'a pas modifié les attentes du marché quant à la trajectoire des hausses de taux de la Réserve fédérale.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,6% le mois dernier, la plus forte hausse depuis juin 2022, comme les prix de l'essence ont bondi, les données du département du travail ont montré. En excluant les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, l'IPC a augmenté de 0,3 %, modéré par une baisse des prix des voitures et des camions d'occasion.

Les données n'ont pas perturbé l'opinion selon laquelle la banque centrale américaine maintiendra ses taux lors de l'annonce de sa politique monétaire la semaine prochaine, à l'issue de sa réunion des 19 et 20 septembre. Le marché estime à 97 % les chances que la Fed maintienne les taux à leur niveau actuel, contre 92 % mardi, selon l'outil FedWatch du CME.

Les attentes pour une augmentation de 25 points de base lors de la réunion de novembre, qui avaient augmenté cette semaine, sont passées de 41,1 % il y a un jour à 40,8 %.

"Pour moi, l'IPC n'a pas vraiment changé l'histoire", a déclaré Marvin Loh, stratège principal en macroéconomie mondiale chez State Street à Boston.

"Si vous pensez qu'ils doivent procéder à une nouvelle hausse, vous pensez toujours qu'ils doivent procéder à une nouvelle hausse. Si vous pensez qu'ils ont terminé, il y a probablement suffisamment de choses qui indiquent que c'est terminé. Ce qui est probablement plus important, c'est la façon dont vous envisagez les réductions de l'année prochaine, et le plus important, c'est que rien dans les chiffres d'aujourd'hui n'a vraiment changé les réductions de l'année prochaine".

L'indice du dollar, qui suit l'évolution de la monnaie par rapport à un panier de devises concurrentes, était en hausse de 0,19 % à 104,79.

L'économiste en chef de Goldman Sachs, Jan Hatzius, a déclaré dans une note mercredi que la société ne s'attend pas à ce que le rapport sur l'IPC affecte le résultat de la réunion de la semaine prochaine, dans laquelle il voit la politique inchangée, et continue de croire que la Fed jugera inutile une dernière hausse lors de la réunion de novembre.

Barclays a également maintenu son appel à une pause de la part de la Fed la semaine prochaine, mais continue de s'attendre à une nouvelle hausse de 25 points de base d'ici la fin de l'année.

Une autre mesure de l'inflation sera publiée demain sous la forme de l'indice des prix à la production (PPI), tandis que les données sur les ventes au détail seront également publiées.

L'euro a perdu 0,22 % à 1,073 $ par rapport au billet vert avant l'annonce de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.

Une source ayant une connaissance directe des discussions des responsables de la fixation des taux a déclaré à Reuters mardi que la banque centrale s'attend à ce que l'inflation dans la zone euro reste supérieure à 3 % l'année prochaine, ce qui plaide en faveur d'une dixième hausse consécutive des taux d'intérêt cette semaine.

La livre sterling a baissé de 0,08% à 1,2485 $, après que les données ont montré que l'économie britannique s'est contractée en juillet à un rythme inattendu, le produit intérieur brut ayant diminué de 0,5% par rapport à juin, en dessous des attentes d'une contraction de 0,2%.

Le dollar s'est renforcé de 0,27% par rapport au yen, à 147,45, la devise japonaise continuant à perdre le gain important qu'elle avait enregistré lundi et qui avait entraîné la plus forte hausse du yen en une journée depuis deux mois.

Les commentaires du gouverneur de la Banque du Japon (BOJ), Kazuo Ueda, ont renforcé les attentes de la banque centrale qui pourrait abandonner sa politique de taux d'intérêt négatifs, ce qui a fait bondir le yen en début de semaine, mais ces attentes ont ensuite été atténuées après qu'un législateur influent du parti au pouvoir, Hiroshige Seko, ait indiqué sa préférence pour une politique monétaire ultra-libre, mardi.

Le yen a été mis sous pression par rapport au dollar, car la BOJ reste une banque centrale dovish, surtout depuis que la Réserve fédérale a commencé son cycle agressif de hausse des taux en mars 2022.

Les opérateurs surveillent de près tout signe d'intervention de la part du Japon pour soutenir le yen depuis que celui-ci a franchi le seuil des 145 dollars le mois dernier. Il y a un an, ce niveau avait donné lieu à la première intervention des autorités pour acheter des yens depuis 1998.